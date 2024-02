Precis som det första spelet ska The Last of Us Part II också få en dokumentär om sin utveckling, och i kväll är det dags för premiär. Klockan 18.00 är det dags, och man kan se den antingen på YouTube (via fönstret ovan) eller via The Last of Us II Remastered efter att man har laddat ner patch 1.1.0.

Dokumentären ska gå igenom utvecklingsprocessen och kommer bland annat att ge oss en titt på saker såsom "crunch" och läckor. Det säger sig självt att dokumentären även kommer att inkludera spoilers för spelet, så vill man inte avslöja handlingen bör man vänta med dokumentären tills efter man har lirat spelet.

Nedan ser ni den senaste teasern för dokumentären.