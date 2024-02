The Last of Us Part II-dokumentären Grounded II hade nyligen premiär, och den avslöjade en hel del intressanta detaljer om spelets utveckling såväl som vad Naughty Dog kan komma att syssla med i framtiden. Vi fick bland annat veta att spelet inledningsvis skulle få en Bloodborne-inspirerad öppen värld och att Neil Druckmann faktiskt har ett koncept för ett tredje spel.

Men utöver en regelrätt uppföljare har de även spånat på en spinoff, och den huvudsakliga handlingen till den är redan färdig. Den kretsar kring karaktären Tommy, alltså Joels bror, och utspelar sig efter det andra spelet. Arbetet med den kom dock aldrig igång på allvar eftersom studion ville fokusera på att få bort den "crunch" (övertid, stor press etc.) som rådde i studion.

Druckmann påpekar att det rör sig om en mindre berättelse, inte ett fullvärdigt spel, men att han hoppas kunna göra den till verklighet någon gång i framtiden, antingen i spelform eller som en tv-serie.