World’s Edge och Xbox Game Studios jobbar som bekant på en remake av Age of Empire-sidospåret Age of Mythology. För några dagar sedan visade utvecklarna upp några av 3d-modeller för Medusa, Pegasus och Cerberus. Samtidigt fick vi också lite mer information om den kommande remaken.

I samma veva utannonserades även en version av Age of Empire för mobiler. Spelet kommer vara helt gratis att spela, men då kommer det också finnas en affär inne i spelet där spelaren istället kan spendera sina pengar. Age of Empire Mobile är utvecklat av Tencent och TiMi Studio, vilket är samma konstellation som gjorde Call of Duty Mobile och Pokemon Unite.

Inget av spelen har ett satt release-datum, men båda ska komma någon gång under 2024. Age of Mythology: Retold släpps till Xbox och PC med dag-1-release på Game Pass. Age of Empire kommer till mobiler (duh).