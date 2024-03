Efter att ha kokat ihop sina diaboliska experiment under ett år i early access har The Outlast Trials nu släppts på pc, Playstation 4/5, Xbox One och Xbox Series X/S. Betygen från spelmedier är än så länge hyfsade, med ett snitt på 72/100 på Opencritic.

Några som gillar spelet betydligt mer än så är dock Steam-spelarna, där det samlade omdömet i skrivande stund ligger på "Väldigt positivt", både baserat på recensioner från de senaste 30 dagarna och baserat på samtliga recensioner sedan early access-släppet.

The Outlast Trials är ett skräckspel med fokus på multiplayer (även om det går att lira solo) där ens grupp ställs inför olika prövningar i ett labb, så att Murkoff Corporation kan testa sina metoder för hjärntvätt. Olika mål måste uppfyllas, och det är upp till deltagarna om de vill samarbeta eller hugga varandra i ryggen.