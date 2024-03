Super Smash Bros.-liknande Multiversus befann sig i öppen beta från mitten av 2022 till mitten av 2023, men när testandet var klart övergick inte betan i ett faktiskt släpp. Istället togs spelet ner för att låta utvecklarna skulle kunna implementera ändringar och putsa spelet, och planen var att släppa det officiellt under 2024.

Och visst ser det ut att bli så, för nu har det officiella Twitter/X-kontot vaknat till liv. Det är inte mycket, men det verkar onekligen som att vi bör förbereda oss på någon form av utannonsering.

Spelet utvecklas av Player First Games och ges ut av Warner Bros., och inkluderar bland annat karaktärer från Looney Tunes, Adventure Time, Rick and Morty, DC och Game of Thrones.