Sony blir allt duktigare på att släppa sina spel även på pc, och en lågoddsare är att The Last of Us Remastered II också kommer att släppas på plattformen, precis som föregångaren gjorde förra året.

Nu har det dessutom kommit ett rykte som säger just det, och det är från samma källa som förvarnade om utannonseringsdatumet för Ghost of Tsushima på pc. Silknighth skriver på Twitter/X att Sonys kommande pc-spel är The Last of Us Remastered II och att utannonseringen väntas ske någon gång nästa månad.

Det blir dock inte tal om ett släpp kort efter utannonseringen, utan istället en "ovanligt lång period" mellan utannonsering och släpp.