Så var det dags för ytterligare ett gratis spel från Epic Games Store, och denna vecka är det svenskutvecklat. Det rör sig om Call of the Wild: The Angler, som är ett fiskespel från Avalanche-grenen Expansive Worlds, som även står bakom The Hunter: Call of the Wild.

The Angler släpper lös en i en öppen värld som man får utforska till fots, i båt eller i diverse terrängfordon, i syfte att hitta sitt perfekta fiskeställe och dra in några riktiga baddare. Det finns olika fisketekniker att bemästra och utrustning att nyttja, och man får även skräddarsy sin fiskares utseende och förmågor. Hämta det här.

Det bjuds även på ett annat spel, nämligen Invincible Presents: Atom Eve. I det axlar man rollen som Atom Eve och får styra hennes val och utveckling i ett handlingsdrivet äventyrsspel med turordningsbaserade strider. Hämta det här.