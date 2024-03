Det är inte var dag det vankas fem av fem när FZ recenserar spel, men Rise of the Rōnin är just ett sådant spel som i veckan fick högsta betyg av Johan Lorentzon. I kvällens FZ Play är det dags för Youtube-ninja @Wakkaah att bjuda upp till dans. Klockan 20 kör vi igång med Rōnin-streamen.