Epic avslöjade under veckan att det under året kommer läggas till ett förstapersonsläge i Fortnite. Spelet har varit i tredjeperson sedan start men det har funnits önskemål om ett förstapersonsläge rätt länge. Redan för något år sen kom det en inofficiell modifikation som lade till läget. Men under veckans State of Unreal Livestream så meddelade nu utvecklarna att det kommer ett officiellt läge under 2024.

Förstapersonskameran visas i streamen visas runt 1 timmes-strecket.

Lite annat smått och gott som kommer är möjligheten att byta utrustning med varandra och även göra egna quests. För alla som gillar hinderbanor kommer det även Fall Guys-material.