Förra året utökades Final Fantasy XVI med DLC:t Echoes of the Fallen, och nästa månad är det dags för det avslutande DLC-kapitlet i berättelsen. Det går under namnet The Rising Tide och kommer att släppas den 18 april.

Denna expansion kretsar kring vattnets Eikon, Leviathan, och kommer dessutom med höjda nivåtak. Äventyret tar spelaren genom nya platser och inkluderar nya fiender, inklusive FF-klassikern tonberries. Man kan även tackla det nya endgame-läget Kairos Gate, där man slåss mot allt svårare vågor av fiender.

Samma dag som DLC:t släpps kommer även uppdatering 1.30, som ger alla spelare (vare sig man köper DLC:t eller inte) tillgång till lite nya funktioner, såsom att direkt återvända till en uppdragsgivare när man är klar med ett uppdrag, fullt anpassningsbara kontroller och möjlighet att spara fem olika uppsättningar av Feats och Abilities.