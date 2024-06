Midsommar har aldrig varit mer hardcore än i år. På fredag dansar vi inte bara kring midsommarstången utan också kring "Erdtree". Japp, på midsommarafton släpps Shadow of the Erdtree till Elden Ring, och snittet är just nu 95 av 100 på Metacritic (PS5-versionen).

Det är flera pinnhål över årets näst mesta kritikerälskling: Final Fantasy VII Rebirth med 92.

Och som inte detta var nog: Shadow of the Erdtree är även tidernas mest hyllade dlc och/eller expansion på Metacritic. Faktum är att titeln i skrivande stund ligger på plats 36 av samtliga spel genom tiderna. För att hitta nästa rena expansion får vi skrolla betänkligt. Närmast (plats 182) ligger färska Destiny 2: The Final Shape. Det är bevisligen en bra period för expansioner.

Shadow of the Erdtree blir första och sista Elden Ring-expansionen. Fem av fem blev FZ-betyget: