Fatshark fortsätter att plöja in nytt material i Warhammer 40,000: Darktide, och den senaste uppdateringen heter Secrets of the Machine God. Den är ute sedan i går och lägger bland annat till det helt nya uppdraget Clandestium Gloriana, där man får utforska en snöig anläggning tillsammans med sina vapendragare och en uppdragsgivare som hakar på.

Även arsenalen utökas och ger oss tillgång till hackor (det första tvåhandsvapnet för ogryn), elsläggor, dubbelpipiga hagelgevär och bolt pistols. Utöver det minskar även uppdateringen hårkorsen och gör det tydligare när man träffar fienden på svaga punkter, och man kan numer förhandsgranska hjälmar och masker som påverkar ens karaktärs röst.

Det finns massor av andra ändringar, och ni hittar dem här och här.