Lost Records: Bloom & Rage utannonserades för några månader sedan och gav en del Life is Strange-vibbar. Det är inte konstigt, eftersom det är Don't Nod som skapade Life is Strange och nu utvecklar Lost Records. Nuförtiden har dock Don't Nod lämnat serien bakom sig, och nyligen utannonserade Life is Strange: Double Exposure är det Deck Nine som utvecklar.

Tanken var att Lost Records skulle släppas "sent 2024", men på X meddelar du Don't Nod att det kommer att försenas till "tidigt 2025". Anledningen de uppger är att de vet att alla ser fram emot både Lost Records och Life is Strange, och att de vill ge tillräckligt med utrymme till båda spelen.