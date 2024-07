För en vecka sedan släppte Nintendo en okaraktäristiskt kuslig teaser föreställande en man med en påse på huvudet och namnet "Emio". Internet har spekulerat friskt i vad det kan röra sig om, men få eller inga har nog gissat på en ny del i den gamla spelserien Famicom Detective Club.

De ursprungliga spelen/visuella romanerna släpptes på Famicom Disk System i slutet av 80-talet och fick remakes med engelsk översättning under 2021. I samband med det kände den välrenommerade producenten Yoshio Sakamoto att det även var dags för en uppföljare, som går under namnet Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club (videontervju med honom om spelet här).

I spelet hittas en student död med en påse över huvudet som någon ritat ett leende ansikte på; något som även var fallet i en serie olösta mord 18 år tidigare. Det kopplas även till Emio (den leende mannen) – en modern myt om en mördare som sägs ge sina offer ett evigt leende.

Man får därmed axla rollen som assisterande privatutredare för att hjälpa polisen att lösa brottet genom att granska ledtrådar och samla vittnesmål.

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club släpps den 29 augusti på Switch.