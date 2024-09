Det verkar som att vi inte behöver vänta så där våldsamt länge till på nästa säsong av tv-serien The Last of Us. Casey Bloys, vid för HBO/Max, säger till Deadline att man siktar på att släppa den under första halvåret 2025. Om serien släpps under våren hinner den vara med och tävla om tv-priset Emmy Awards nästa år, säger Bloys.

Den andra säsongen baseras logiskt nog på uppföljaren The Last of Us Part 2 från 2020. Bella Ramsey och Pedro Pascal återkommer i rollerna som Ellie och Joel, och de får sällskap av Kaitlyn Dever som Abby. Säsongen blir sju avsnitt lång.

Första trailern för säsong 2 kom nyligen.

Säsong 1 släpptes i början av 2023 och fick ett strålande mottagande. FZ belönade den med högsta betyg.