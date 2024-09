En dag innan Zelda: Echoes of Wizdom får premiär lyfte i eftermiddags recensionsembargot. Och det är mestadels positiva ord om detta top-down-Zelda där du för en gångs skull spelar som just Zelda. Samtidigt får det inte lika massiva hyllningar som förra årets Tears of the Kingdom, utan får nöja sig med 86 av 100 i snittbetyg på Opencritic och Metacritic (efter 23 respektive 72 recensioner).

Spelet släpps i morgon, den 26 september. Då kör Fredrik igång och recensionsspelar – räkna med FZ:s omdöme under nästa vecka.