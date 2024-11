Det blev en dyster start på året för Supermassive Games (Until Dawn, The Quarry) eftersom de behövde säga upp en massa anställda, men förhoppningsvis kan Little Nightmares 3 hjälpa företaget att hamna på rätt köl.

De har ju som bekant tagit över denna skräckserie från svenska Tarsier – som istället jobbar på snarlika Reanimal – och har nu släppt en ny trailer. Den ger oss en titt på en godisfabrik som huvudkaraktärerna Low and Alone har letat sig in i.

Men de är så klart inte ensamma där inne, för The Supervisor betraktar dem med hjälp av kameror och skickar inte bara hantlangare efter dem, utan ger sig även in i jakten själv. Pulshöjande.

Little Nightmares III ska släppas nästa år efter att ha försenats. Läs Fredriks förhandstitt, där han prisar spelets co-op, men även är rätt missnöjd över att det bara går att lira tillsammans online.