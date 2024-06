Little Nightmares 3 är på väg, men det är en del som skiljer sig från föregångarna. Det är inte längre svenska Tarsier Studios som står för utvecklingen, utan Supermassive Games, kända för bland annat The Quarry och The Dark Pictures Anthology. Det kommer därtill att erbjuda co-op för två spelare (men bara över internet).

De planerade att släppa spelet någon gång under 2024, men nu har de via X meddelat att släppet måste skjutas upp till 2025. Anledningen är att kvalitet är högsta prio för dem, och därför behöver de lite mer tid. De lovar att visa mer från det under sommaren och tack för spelarnas tålamod och stöd.

Beslutet att inte inkludera lokal co-op är något som fått en del kritik, framför allt eftersom Bandai Namco och Supermassive förklarar det med att de vill "bevara atmosfären". Är man konspiratorisk lagd så skulle man dock kunna tro att det är för att de vill få fler att köpa spelet.