I mars nästa år fyller Switch åtta år. Med sina drygt 140 sålda miljoner är det en av tidernas bäst säljande konsoler, men inte ens Nintendo Switch varar för evigt. I en ny finansrapport (via VGC) bekräftar Nintendo att försäljningen under sjunkit med 31 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Man väljer nu att skruva ner antalet förväntade sålda konsoler under räkenskapsåret (som tar slut 31 mars); från 13,5 till 12,5 miljoner.

Under första halvan av räkenskapsåret såldes 4,72 miljoner konsoler. Nu är man uppe i 146,04 miljoner och därmed närmar man sig DS:ens 154 miljoner. PS2 har sålt i minst 155 miljoner.

Skälet till sämre försäljning är en kombination av gammal konsol och färre happenings, menar Nintendo. I fjol red man på vågorna från Zelda: Tears of the Kingdom och Super Mario-filmen.

Det fanns inga sådana speciella faktorer under första halvan av detta räkenskapsår, och eftersom Nintendo Switch nu är inne på sitt åttonde år sedan lanseringen minskade försäljningen av både hårdvara och mjukvara avsevärt jämfört med föregående år.

Switch 2 kommer att avslöjas innan 1 april 2025. Den planen fortsätter Nintendo hålla.