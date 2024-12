Ytterligare en dag, ytterligare ett gratisspel hos Epic Games Store, och denna gång är det en riktig tungviktare. Control har varit gratis på butiken förut, men missade du det då så får du nu chansen igen.

Som Jesse Faden beger man sig in i The Oldest House för att ta reda på vad som har hänt med hennes bror. Hux flux får hon dock övernaturliga krafter och ställs mot ett väsen vid namn The Hiss som håller på att ta över stället.

Har man nyligen lirat Alan Wake 2 så finns det ytterligare behållning av att även lira Control, eftersom de båda har kopplingar till varandra.

Skynda att hämta innan klockan 17.00 i dag. Ni hittar det här.