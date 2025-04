Starcraft kan vara på väg att väckas till liv. Japanska/sydkoreanska Nexon verkar ha säkrat utgivningsrättigheterna för ett nytt spel i Blizzards rts-serie, skriver sydkoreanska MTN. Avtalet innefattar också en mobilversion av Overwatch för Sydkorea och Japan.

För Starcraft finns inga uppgifter om att det ska handla om regionala begränsningar. Affären måste inte innebära att vi får ett nytt Starcraft-rts. Det kan lika gärna bli mobilspel, ett moba eller något annat. Blizzard nosade på stealth-action med Starcraft: Ghost för två decennier sedan, men det lades som bekant ner innan release.

Förhandlingar om licensen ska ha förts sedan slutet av 2024, bland annat mellan Netmarble och NC Soft. Stundtals ska de ha varit hårda, menar MTN.

Det senaste stora Starcraft-spelet är den fristående Starcraft 2-expansionen Legacy of the Void från 2015, som avslutade trilogin. Blizzards rts-serie var särskilt stor i just Sydkorea, där den var mäkta populär som esport.