Omkring 800 000 kan ha köpt Doom: The Dark Ages den första knappa veckan, tror Alinea Analytica. Om analysföretagets uppskattning stämmer betyder det att drygt var fjärde person av de 3 miljoner som spelade det de första fem dagarna hade köpt spelet. Resten, omkring 2,2 miljoner, körde det via Game Pass och andra prenumerationstjänster.

Spelet släpptes den 15 maj. Fem dagar senare meddelade Bethesda att det med 3 miljoner spelare var Id Softwares största lansering någonsin. Antalet sålda spel nämdes dock inte, vilket även gäller de två föregående Doom-spelen från 2016 och 2020.

Analytikerna tror att de 800 000 sålda spelen fördelar sig så här över plattformarna: 400 000 på Steam och 200 000 var på Xbox Series och PS5. Försäljning på Battle.net och i Windows Store redovisas inte. Notera att det handlar om uppskattningar, inte officiella siffror.

Doom: The Dark Ages har haft tydligt färre samtidiga spelare på Steam än de två föregångarna. Kombinationen högre pris (80 euro, mot 60 euro för föregångarna) och billig tillgång via prenumeration direkt på releasedagen förmodligen in.

Hur den förmodade förflyttningen från försäljning till prenumeration påverkar Microsofts intäkter från spelet är okänt.