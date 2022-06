Egentligen borde jag göra två recensioner av Blizzards omdiskuterade mobilsatsning Diablo Immortal. Jag hade rätt mycket gott och säga om mobilspelet under betan, men det fanns viss oro för mikrostransaktionerna som det syntes små spår av redan där. Jag har den senaste veckan suttit med fulla versionen av spelet och svaret på om mina farhågor är sanna blir både ja och nej.

Låt oss börja med det positiva.

Det går utmärkt att spela igenom hela Diablo Immortals kampanj utan att betala ett öre. Det är inga problem att njuta av berättelsen från start till slut själv eller med kompisar. Spelet har en välskriven berättelse som utspelar sig mellan Diablo två och tre. Vi får möta många kända ansikten och bryggan mellan spelen funkar riktigt bra.

Jag finner Immortal roligt att köra både i korta och långa sessioner. Det är dessutom otroligt smidigt att ha inbyggd röstchatt via ett headset på mobilen, och detta visar fördelarna med just en mobil enhet (jag tittar på er Nintendo). Stämningen är bra och spelet känns som ett Diablo både till stil och till spelsätt. Sanctury är mörkt, dystert och ständigt under hot från diverse otyg. Jag får åka runt i världen och hacka monster tills fingrarna blöder medan loot samlas i högar. Precis som det ska vara i ett Diablo.

"Känns som ett Diablo både till stil och till spelsätt"

Spelet funkar dessutom riktigt bra på mobilen och för den som inte vill köra med touch-kontrollerna går det utmärkt att koppla en handkontroll till mobilen eller paddan. Jag har även testat pc-versionen, men trots mus och tangentbord är den inte alls lika smidig. Det känns att spelet är en portning från mobilen och det märks främst på upplösningen som ser riktigt taskig ut på en större skärm. Dessutom är kontrollerna klumpiga, som om något inte riktigt stämmer. Opolerat är nog ordet jag söker. Det ska dock sägas att pc-versionen utannonserades alldeles nyligen och att den är i beta-stadiet. Troligtvis kommer den nog bli bättre över tid.

En sak som ska applåderas är hur smidigt det är att hoppa mellan de olika enheterna tack vare att gubben sparas på Battle.net. Dock måste man knyta sitt konto till spelet på alla enheter och just detta blev det lite mekande med. Speciellt nu i början när systemet verkade vara lite överbelastat.

Det är dock när kampanjen är avklarad och jag kommer till spelets så kallade ”End game” som saker blir obehagliga på riktigt. Och då pratar jag inte om monster och demoner. Här börjar nämligen mikrotransaktionerna visa sin fula nuna. Rifts har varit en stor grej sedan Diablo 3 och är små instanser som kan köras ensam eller med andra spelare. Det är också i riftsen som den bästa utrustning droppar. I Immortal styrs dessa rifts av mikrotransaktioner och något som heter ”Elder Crests”. Med dessa crests kan instanserna modifieras så att det är en högre chans att det droppar bättre grejor. Crestsen i sig kan droppar ute i världen men de går också att köpa för riktiga pengar i spelets online-affär. Jag har genom mina genomspelningar (två karaktärer) endast fått en eller två av dessa crests droppade ute i världen så det känns rätt är uppenbart att Blizzard vill att jag ska öppna plånboken och betala.

Det lömska är att även om jag spenderar pengar på en massa dyra crests är det ju ändå inte säkert att det inne i riften droppar de saker jag vill ha. Detta i sin tur innebär att det blir någon form av djävulskt lottosystem eller casinomekanik med pengar som insats för att öka chanserna till bra drops. Sen går det även köpa kosmetiska saker och det finns ett battle pass för att få massa godsaker varje ny säsong, vilket kanske är mindre allvarligt. Men bra utrustning knyts förstås också till PVP och en dåligt utrustad karaktär kommer att ha svårt att hävda sig på den arenan, vilket innebär att vi hamnar i ett läge där det tyvärr blir "Pay-to-win" i slutändan.

"Det känns rätt är uppenbart att Blizzard vill att jag ska öppna plånboken"

En sak vi inte ska glömma är att Diablo Immortal trots allt är helt fritt att ladda ned. Så om spelet är värt din tid eller inte kommer bero helt på ditt sätt att spela. Är du bara intresserad av kampanjen och historien är det definitivt värt en eller två genomspelningar. Är du däremot en person som ser storyn och genomspelningen till maxlevel som ett nödvändigt ont för att sen fokusera på end game, PVP och ladder, då ska du nog helt undvika detta. I alla fall om du inte är beredd att stoppa in en (sannolikt rätt stor) summa pengar eller lägga ohälsosamt mycket tid på att grinda för att hålla dig relevant.

Jag personligen är väldigt nöjd med kampanjen, men jag kan samtidigt inte blunda för att det i toppen av spelet kommer vara den med djupaste plånboken som får de största fördelarna. Det som känns mest tråkig i allt det här är att Diablo Immortal har en bra grund och Blizzard hade alla chanser att kunna visa att mobilspel kan vara något annat än en sniken sedelpress. Jag ville verkligen tro på Diablo Immortal, men i stället landar allt i en stor besvikelse där pengarna (som vanligt) fått styra på bekostnad av spelbarheten. Varför gör ni så här Blizzard?