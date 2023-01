Toei Animations långkörare till manga och anime - One Piece - har förgyllt fantasters vardag sedan slutet av 90-talet. Berättelserna om stråhattspirarerna har under årtiondena även underhållit som tv-spel. Dessa upplevelser har kommit i form av äventyrsspel, hack n' slash-fester av musou-stuk och även fightingspel.

Med One Piece Odyssey tas steget över till ett renodlat JRPG där berättelsen och design av karaktärer och monster kommer från serieskaparen Eiichiro Oda. Utvecklaren ILCA har tidigare utvecklat remakes av Pokemon Diamond & Pearl, och assisterade även i utvecklingen av Dragon Quest XI.

Det sistnämnda märks tydligt av, då One Piece Odyssey slår an en liknande ton i visuell stil och humor. ILCA och producenterna hos Bandai Namco har valt en smart lösning för hur spelet ska kunna tilltala både de som hängt med i mangan och animens berättelser som spänner hundratals avsnitt.

Att ha berättelser från animen som spelbara minnen är ett smart narrativt drag. En del av äventyret går ut på att gänget ska hitta sina krafter igen. Odyssey präglas av en härlig humoristisk ton i stil med animen. Baroque Works anställda gangsta-björnar in action. Spelvärlden är överlag vacker och inbjudande till äventyr.

I början av berättelsen blir huvudpersonen Monkey D. Luffy och hans stråhattspirater strandsatta på en ö. I bästa Metroid-anda får spelaren uppleva hur karaktärerna är att spela med vid full styrka, för att sedan bli berövade dessa förmågor när de stöter på en av spelets nya karaktärer. Efter en introduktion av handlingens premisser och den grundläggande spelmekaniken ska gänget utforska gamla minnen från tidigare äventyr. Vi får återuppleva platser och karaktärer från berättelseserier (story arcs) i Alabasta, Water Seven, Marineford och Dressrosa.

För den som inte läst eller sett en minut av One Piece blir det bara delar i handlingen, och för veteranen blir det kära återseenden. Dessa kapitel är dock endast förlagda i dessa områden och handlingen som utspelar sig här följer inte berättelserna från animen, vilket ger något nytt även för veteranen. När äventyret tar sin början verkar det som att utvecklarna också fått till bra spelmekaniska system som gör JRPG-systemen lättillgängliga även för den som är novis i genren.

Striderna är turordningsbaserade och lätta att ta till sig. Under strider ställs du inför utmaningar som ger extra EXP. Var beredd på att levla väldigt snabbt om du samlar bonus-EXP.

One Piece Odyssey använder ett turordningsbaserat stridssystem med en enkel sten, sax och påse-mekanik. Karaktärer såväl som fiender är av tre typer, som är olika effektiva mot varandra. Matcha rätt karaktär med rätt typ av motståndare för att göra rejält med skada, och vice versa. Stridsarenan är indelad i olika zoner och vissa attacker kan endast utföras inom zonen karaktären befinner sig i, medan andra kan påverka hela arenan. Genom att utforska olika minnen kan uppsättningar karaktärer också låsa upp gemensamma komboattacker.

Under stridens gång kan spelaren ställas inför olika typer av utmaningar, och om du klarar dessa får du en rejäl boost i EXP-belöningen efter striden. Systemet för att utveckla karaktärerna är också enkelt och nybörjarvänligt, där du på bästa Tetris-manér placerar block med olika egenskaper i ett rutnät för karaktärerna. På ytan ser det ut som ett lysande system för att låta nybörjare och veteraner utvecklas snabbt och enkelt utan att behöva grinda in i absurdum, men tyvärr är det en del av spelets största brister.

One Piece Odyssey är nämligen lekande lätt, på den nivå att även en novis inte lär ha några problem med bossar eller fiender förrän de når spelets sista tredjedel, och inte ens då växlar utmaningen upp allt för mycket. Det går inte heller att ändra svårighetsgrad, vilket innebär att striderna mest är en transportsträcka för att komma till nästa del i handlingen eller pussellösningen.

På tal om handlingen är den som bäst när du får utforska städer, platser och öppna områden som känns igen från animen. När du utforskar de olika miljöerna kan du också utnyttja karaktärernas olika egenskaper för att ta dig fram och hitta föremål som bara den karaktären kan nå.

Luffy kan sträcka ut armarna för att ta saker på avstånd eller svinga sig mellan plattformar, Chopper kan ta sig fram i små skrymslen, Zoro kan hugga sönder järnlådor och grindar, med mera. För den som vill göra allt ger det en del mervärde och fler speltimmar. Något som inte tillför lika mycket vällust är pussellösning i spelets dungeons. Du får ta dig igenom ett flertal sådana i varje kapitel, och de bjuder på väldigt grundläggande pussel i oinspirerande miljöer.

Navigering av spelvärlden är enkel och fungerar bra spelmekaniskt. Karaktärerna har speciella egenskaper som kan användas i omgivningarna. Den som vill göra allt kan vänta sig en speltid runt 35-40 timmar. Spelet är som bäst när du inte är nere i dungeons och pusslar.

Lekande lätta strider och något oinspirerande pusselområden är det som står i vägen för vad som annars skulle vara en klockren rekommendation till fans av både JRPG och anime i största allmänheten. Humorn och designen underhåller hela vägen, och upplägget med att återberätta minnen från animens berättelser gör att referenserna ger något även för den som, likt mig, inte hängt med i serien de senaste åren.

Vid sidan av bristerna har One Piece Odyssey också flera positiva egenskaper. JRPG-älskare får chans att uppleva One Piece-berättelsen i sin favoritgenre, och nykomlingar får en ypperlig introduktion till serien. För egen del är jag något besviken på just JRPG-delen, men så pass charmad av äventyret att jag ändå ska återbekanta mig med animen.

Fotnot: One Piece Odyssey släpptes den 13/1 till pc, PS5, PS4 och Xbox Series. Testat på PS5.