Idag klockan 09:00 öppnar förbokningarna för Xbox Series hos utvalda återförsäljare men som vi tidigare rapporterat lanseras också Xbox All Access, en prenumerationstjänst där du köper Xbox Game Pass Ultimate och en av de två nya Xbox-konsolerna på tvåårig avbetalning.

Denna deal är exklusiv för Elgiganten i Norden och igår släppte de priserna och v i har dragit fram kalkylarket, slagit i miniräknaren och försökt utröna hur bra deal det faktiskt är.

Väljer du Xbox Series S som konsol är månadskostnaden 284 kr i två år, med Series X är den 370 kr. Vi har räknat med att Xbox Game Pass Ultimate kostar 135 kronor per månad samt att Elgiganten säljer Xbox Series S för 3 495, på andra ställen kostar den i skrivande stund 100 kr mer.

Konsol Totalpris All Access Totalpris utan All Access Xbox Series S (kontantpris 3495 kr) 6 816 kr 6 735 kr Xbox Series X (Kontantpris 5695 kr) 8 880 kr 8 935 kr

Om du köper en Xbox Series S kontant och själv lägger på Xbox Game Pass Ultimate, tjänar du 81 kr. På Xbox Series X-dealen tjänar du 55 kr med All Access.

Det går dock att få denna kalkyl att slå mer åt båda hållen. Adderar du kostnaden för EA Play, som numera ingår i Xbox Game Pass Ultimate, tjänar du ytterligare på All Access då det under en tvåårsperiod kostar dig cirka 500 kr. Eller så räknar du på lägstanivån av Xbox Game Pass, som ger dig samma mängd spel men inte Xbox Live Gold och extratjänster såsom Xcloud, som bara kostar 99 kronor per månad. Då blir totalpriset för en Xbox Series S nästan 1000 kr lägre mot All Access-totalen.

Om vi sammanfattar våra små räkneexempel så kan vi konstatera att All Access inte är någon superdeal om du inte räknar med att använda Xbox Game Ultimate fullt ut under två år. I jämförelse med andra avbetalningslösningar kan det dock vara en bra affär då många har dolda kostnader i form av avi-avgifter och dylikt. Vilket Microsoft inte har.

Som du märker, det går att räkna på All Access på olika sätt så vår uppmaning är just det: hoppa inte på ett avtal som binder dig i två år utan att ha koll på vad som ingår, vad totalkostnaden blir och vilka alternativ som finns.