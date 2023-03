Releasetempot har sjunkit lite efter två galet intensiva månader. Och det är bra, för då hinner vi spela allt... ähum, en del av allt som släppts. Så här ser FZ-redaktionens spelplaner till helgen ut – berätta om dina!

Jonny Myrén

Efter några timmar med Wo Long: Fallen Dynasty blev jag löjligt sugen på att gå tillbaka till Sekiro och faktiskt klara det den här gången, så det är vad helgen kommer att vigas åt.

Mike Stranéus

Min resa med rödtotten Aloy i Horizon Forbidden West verkar aldrig ta slut.

Robin Andersson

Labyrinten under Tristram ska utforkas i Diablo-expansionen Diablo: Hellfire.

Tomas Helenius Inte en aning än! Kan bli Moss 2, Virtual Pool 4, GoW Ragnarök , It Takes Two eller Wreckfest . Eller varför inte alla?!

Valentin Lundin

Tyst bästis-simulator...Jag menar Sons of the Forest. Kelvin FTW!

Jonas Vågström

Förhoppningsvis blir det fler eskapader i skogen tillsammans med goda vänner i Sons of the Forest. Sen så har min Switch Oled samlat damm orimligt länge, Hyrule och Zelda: Breath of the Wild känns lockande!