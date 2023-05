Zelda släpper inte greppet om FZ-redaktionen, och även om Fredrik efter cirka 50 timmar i Hyrule antyder att han ska spela annat i helgen så anar vi hur det slutar. Nedan har du redaktionens spelplaner inför helgen, och eventuella antydningar om "grupptryck" är bara hörsägen!

Vad spelar du själv i helgen?

Joakim Kilman

Jag tänkte spela lite Miasma Chronicles, Shadows of Doubt och/eller lite Warhammer 40K: Boltgun, tror jag bestämt.

Fredrik Eriksson

Från is till eld i Zelda: Tears of the Kingdom. Death Mountain lockar. Samtidigt ska Planet of Lana vara en kortis. Vågar jag smyga in det i all Hyrule-hysteri?