Vilka är det läckraste spel du sett? Spel vars grafik och estetik slagit knockout på dig första gången du såg det?

Det måste inte vara tekniskt avancerad grafik med fler polygoner än någon kan räkna till, utan mer ett läckert genomfört utseende. Som dramat i Shadow of the Colossus (rubrikbilden), det naiva i Zelda: Wind Waker, solens färd förbi ekvatorn (Sea of Thieves, IK+) eller när Heavys minigun sprutar ut eld och kulor i det stilsäkra Tean Fortress 2.