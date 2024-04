Sextionfyra har blivit trettiotvå som halverats ännu en gång. Japp, idag startar åttondelsfinalerna av den stora skurkturneringen och blott sexton superskurkar återstår. De första fyra duellerna pågår till och med torsdag, och resterande sker under veckoslutet. Det tajtas till!

GLaDOS och LeChuck har för all del glidit genom de första rundorna som de ikoner de är, men går det lika lätt när Dracula och Hitler himself står för motståndet? Ingen går säker. Mass Effect har visserligen tappat ett par längs vägen men än har de förkämpar kvar. Harbinger ställs mot den levande (men dödliga) citatmaskinen Handsome Jack. Och hur går när The Witcher 3:s Gaunter O'Dimm möter evigt aktuella Ganon? Det är bara några av många frågor som besvaras.

Första åttondelsfinalerna pågår alltså till och med torsdag. Se till att rätt skurk vinner!

Så här går det till Nu väntar åttondelsfinaler. Sextiofyra skurkar ska bli en, men vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelssfinaler, sen sextondelsfinaler och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Vinnaren är världens bästa skurk. Du väljer vem. Bilden till höger visar det gått hittills.

GLaDOS vs Dracula Detta har hänt: GLaDOS har slagit ut Tekkens Heihachi och Atlas från Bioshock med jättemarginaler (80 respektive 78 %). Dracula krossade M. Bison (77 %) men det var något tuffare mot Shodan (60 %). Så är också System Shock-skurken en ikon. GLaDOS, eller "Genetic Lifeform and Disk Operating System", är otäckt aktuell då hon är en AI. Det finns de som påstår att vår AI-rädsla övergiven. De har uppenbarligen inte träffat GLaDOS. Hon må sakna all form av samvete, men har desto mer ilska och bitterhet under huven. Lika mycket en artificiell intelligens som allsmäktig gudinna över sin verklighet. Kända spel: Portal, Portal 2

Citat: "How are you holding up? Because I'm a potato." Greve Dracula är en popkulturell gigant som föddes i Bram Stokers roman 1897 och som lever vidare (eller vad vampyrer nu gör) i filmer, böcker och frukostflingor (!). I Castlevania har Dracula härskat i nära 30 år och lär göra det i minst 300 år till. Huruvida hans riktiga namn, Mathias Cronqvist, gynnar hans ondska ska vi däremot låta vara osagt. Kända spel: Castlevania-serien, senast Castlevania: Lords of Shadow 2

LeChuck vs Hitler

Detta har hänt: LeChuck knäckte Sephiroths inte så ömma moder Jenova (72 %) och slog Dr. Nefarious ännu tydligare (79 %). Hitler inledde med att knäcka forumfavoriten Abominable Showman (70 %) och i en episk världskrigsduell besegrades till sist Yuri (med 51 %!).

LeChuck har i drygt trettio år kämpat för att vinna över Guybrush och snärja Elaine Marley. Spöket/zombien/piratdemonen har både trevliga hobbys (grogg) och mindre trevliga sådana (kidnappning, tortyr, massmord). Om du råkar dödas av LeChuck har du å andra sidan chansen att bli en del av hans odöda besättning. Oklart om det är belöning eller straff.

Kända spel: Monkey Island, senast Return to Monkey Island

Citat: "Ah. There's nothin' like the hot winds of hell blowin' in your face."

Hitler. Eller som vi kände honom i Wolfenstein 3D: Mecha-Hitler. Verklighetens Hitler är givetvis ren ondska, men i Machinegames Wolfenstein-spel har "fuhrern" blivit vek, senil och farligt paranoid. Han är också känd från spel som Zombie Army där han väcks från de döda och Capcoms klassiska Bionic Commando. Nintendo var noga med sin censur men trots att Hitler blivit "Master-D" är det ingen tvekan om vem han faktiskt är.

Kända spel: Wolfenstein-serien, senast Wolfenstein II: The New Colossus

Citat: "Die, Allied schweinhund!"

Harbinger vs Handsome Jack Detta har hänt: Harbinger är en av flera som håller Mass Effect-fanan högt. Gandhi har slåtts ut (60 %), liksom Nemesis (59 %). Handsome Jack inledde övertygande mot MGS-skurken The Boss (66 %), men hade det klart tuffare mot Mother Brain (53 %). Harbinger

Harbinger påstår att reapers är mänsklighetens "frälsning genom förstörelse" och är hjärnan bakom mytomspunna collectors, vars uppgift är att kidnappa hela befolkningen i mänskliga kolonier. Men framför allt har vi att göra med ledaren av reapers som är ute efter att förstöra allt och förslava alla – och det gång på gång på gång gång på... Kända spel: Mass Effect 2, Mass Effect 3

Citat: "I am assuming direct control." Handsome Jack är en levande citatmaskin ("I just bought a pony made of diamons because I'm rich"), men också diktator, massmördare och möjligen världens sämsta pappa. I hans egna narcissistiska ögon är han förstås inget annat än en hjälte. Omöjlig att glömma är han definitivt. En lärdom: "Never meet your heroes, kid, they're all dicks. Every last one." Kända spel: Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands

Gaunter O'Dimm vs Ganon

Detta har hänt: Det blev stenhårt direkt för Gaunter, men Pyramid Head slogs (med 53 mot 47 %). Sextondelen mot Saren Arterius blev lite lugnare (59 %). Ganon seglade igenom första ronden (81 % mot King K. Rool), men nästa runda mot Sarah Kerrigan blev toktajt (51 mot 49 %).

Gaunter O'Dimm gav Witcher 3-expansionen Hearts of Stone en av få saker som moderspelet saknade: en tydlig antagonist. Å andra sidan är Gaunter O'Dimm en gåta. En mäktig man som styr tiden genom att klappa i händerna och uppfyller en människa innersta önskningar, så länge denna går med på att köpslå med sin själ. Han har existerat i tusentals år och är känd under flera namn, där "Evil Incarnate" kanske är det mest talande.

Kända spel: The Witcher 3: Wild Hunt, The Witcher 3: Hearts of Stone

Citat: "He'll snare you in bonds, eyes glowin' afire. To gore and torment you, till the stars expire." /Folkvisa om Gaunter O'Dimm

Ganon är Links ständiga ärkerival i Zelda, och även om hans motiv skiljer sig åt innefattar de ofta kidnappning av prinsessan Zelda, få Hyrule på knä och att lägga beslag på trekraften. I sin klassiska Ganon-form är han bokstavligt talat ett svin, men vi känner honom också som Ganondorf i Gerudo-formen. Då är han mer mänsklig (men ändå ett svin, ärligt talat).

Kända spel: Zelda-serien, senast Zelda: Tears of the Kingdom

Citat: "Do not look away. You witness a king's revival. And the birth of his new world!"

