Onimusha är en av flera gamla spelserier som ska återupplivas av Capcom, och det görs i form av en uppföljare vid namn Onimusha: Way of the Sword.

Nu har vi fått lite mer info från en en intervju med skaparna i Famitsu (japanska). De säger bland annat att eftersom det senaste spelet kom för runt 20 år sedan, har de stöpt om det mesta av spelvärlden, vilket innebär att det finns få kopplingar till de tidigare spelen – nykomlingar behöver med andra ord inte oroa sig.

Angående spelets längd säger de att de inte vill skapa ett spel där man dödar samma boss om och om igen, som i Monster Hunter, och att det därför kommer att ligga på runt 20 timmar, även om det inte är helt hugget i sten än.

Vi har inget släppdatum för Onimusha: Way of the Sword, men det är tänkt att komma nästa år till Playstation 5, Xbox Series X/S och pc.