Det blåser upp till ännu en storm. Efter att vi tillsammans utsåg världens bästa spelskurk är det hög tid för nästa maffiga turnering. Den här gången ska vi utse tidernas spelår. Ni har nominerat, vi har seedat, och nu startar jakten på det bästa spelåret genom tiderna. Det kommer bli episkt!

Under hela den här veckan pågår sextondelsfinaler, där 32 år ska bli 16. Fokus ligger snarare på bredd än spets; det är bästa spelåret som utses och inte en specifik titel det året. Inte heller tar vi hänsyn till konsoler eller liknande. Den här gången är det spelen som får skina.

Första sextondelarna pågår till torsdag 19.00. Därmed hinner vi redovisa resultatet innan midsommarfirandet. Under helgen pågår den andra omgången. Se nu till att rätt år vinner!

Så här går det till Trettiotvå spelår kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först sextondelsfinaler, sen åttondelsfinaler och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Det är då vi vet vilket tidernas spelår är. Du väljer vilket. Bilden till höger visar turneringsträdet.

1998 Året är 1998. Valve släpper sin debut, och vilken debut det blir: Half-Life. Fps-genren blir i ett (kofots)slag så mycket mer än den hade varit. Andra genrer kippar samtidigt efter luft och Lucasarts svar på ryktet om äventyrsgenrens död är Grim Fandango. Ett levande spel om döden. Bioware tar Warcraft-konceptet ut i rymden. Titeln är självklar: Starcraft. Vad månde det bliva? Nintendo 64-spelare får den godaste av jular med Zelda: Ocarina of Time. Andra spel: Gran Turismo, Starcraft, Banjo-Kazooie, Rainbow Six, Fallout 2, Thief: The Dark Project, Combat Flight Simulator 1990 Ankliv! Wooh ho! Visst har vi börjat spana efter SNES:en, men NES håller definitivt ställningarna med Ducktales. Capcom och Disney, vilken kombo! Capcom har för övrigt ett strålande år, då Mega Man 2 visar sig vara allt som föregångaren var, fast med reglagen uppskruvade till elva. Och musiken. Musiken! Animationerna i Prince of Persia är också balsam för själen, liksom den rakt igenom sköna humorn i The Secret of Monkey Island. Andra spel: Faxanadu, Probotector, Alex Kidd in Shinobi World, Golden Axe, Michael Jackson's Moonwalker, Rygar, Bionic Commando

2010

2010 är de högklassiga tvåornas år. Bioshock 2, Super Mario Galaxy 2, Mass Effect 2, Starcraft 2, Battlefield: Bad Company 2, Just Cause 2, Mafia 2. Och så Red Dead Revolver-uppföljaren Red Dead Redemption förstås. Det är nästan så man glömmer att det fanns andra spel. Nästan.

Andra spel: Fallout: New Vegas, God of War 3, Heavy Rain, Rock Band 3, Civilization 5, WoW: Cataclysm, Halo: Reach, Assassin's Creed: Brotherhood, Super Meat Boy, Limbo

1991

Sid Meier drar upp kartan för framtidens strategi med Civilization, och Ron Gilbert & co släpper Monkey Island 2 (som tokhyllas). På annat håll går Sonic the Hedgehog upp mot Super Mario Bros. 3 som efter tre års väntan till slut landar i Europa. Britterna stressar oss med hetsaction i Alien Breed och tränar oss på... ähum, livräddning i Lemmings. Och apropå det: undrar om inte utvecklaren DMA (senare Rockstar) hittar inspiration för framtiden i det svintidiga open world-liret Hunter..?

Andra spel: Street Fighter 2, Streets of Rage, Fatal Fury: King of Fighters. Another World



2011 Arkham Asylum var ingen lyckoträff. Det bevisar Batman: Arkham City. Valve visar med Portal 2 att de är mästare på uppföljare. Tänk när de lärt sig att räkna till tre...? Och tänk att vi äntligen fått en förkämpe för hardcore. Dark Souls släpper våra händer och örfilar istället upp oss. Vi njuter av varje slag. Elfte i elfte sker något enormt när Skyrim släpps. Vi lär spela det i elva år – minst. Och hur länge ska vi inte spela Minecraft? Nu släpps det skarpt. Andra spel: The Witcher 2: Assassins of Kings, Deus Ex: Human Revolution, Uncharted 3: Drake's Deception, Rayman Origins, Battlefield 3, Zelda: Skyward Sword, L.A. Noire 2006 Det är inte Half-Life 3, men Half-Life 2: Episode One bygger vidare på berättelsen bortom City 17. Underbart. Och underbar, röjig action i Gears of War medan Guitar Hero är ett annat slags röj. Bethesda fortsätter vara rollspelsgudar i och med The Elder Scrolls IV: Oblivion. Alldeles innan 2006 blir 2007 släpper Nintendo sin Wii med Zelda: Twilight Princess (som vi älskar) och Wii Sports (som farmor, moster, ja, exakt alla älskar). Andra spel: Company of Heroes, Neverwinter Nights 2, GTR 2, New Super Mario Bros., Bully, Rainbow Six: Vegas

2015

CD Projekt lyfter "perfektion" till nya nivåer och The Witcher 3 spöar allt. Men i Geralts skugga släpps flera blivande klassiker, och han är verkligen inte ensam om att få beröm detta år. Eller vad sägs om Bloodborne, Cities: Skylines, Metal Gear Solid 5, Soma och Pillars of Eternity?

Andra spel: Super Mario Maker, Rainbow Six: Siege, Just Cause 3, Dirt Rally, Fallout 4, Undertale, Ori and the Blind Forest, Rise of the Tomb Raider

1995

Command & Conquer gör realtidsstrategi till något alla vet vad det är, och är dessutom starten på en spelserie som brann kort men intensivt. Icke olikt Lucasarts äventyrslir, och med Full Throttle visar Tim Schafer att han är uppgiften vuxen att bossa över ett sånt från start till mål. Och SNES-spelare har dubbel julafton: Yoshi's Island och Donkey Kong Country 2.

Andra spel: Wipeout, Mega Man 7, Rayman, Destruction Derby, Star Wars: Dark Forces, Tekken



2005 World of Warcraft är en helt ny värld. Onlinerollspel har kommit och gått, men det här är redan en konstant. Battlefield 2 är en lysande evolution av ett spel vi trodde var fulländat. Samma ord ekar när Civilization IV släpps. Resident Evil 4, å sin sida, är uppföljaren som omkullkastar allt. Den krypande skräcken blir en actionrevolution. Vi kan inte vara säkra men känslan är att efterskalven kommer att kännas länge, länge... Andra spel: God of War, Splinter Cell: Chaos Theory, Forza Motorsport, Call of Duty 2, Jade Empire, Guild Wars, Gran Turismo 4, Fear, Psychonauts 1988 Wasteland visar att det här med ett mustigt rollspel i postapokalypsen bara är så rätt. Konamis Castlevania skakar liv i Dracula. Och Medusa. Och Frankenstein. Och Döden. Och... Zelda II: Adventure of Link ger oss nya perspektiv på Zelda. Rafflande. Metroid är ännu en NES-succé från Nintendo. En kittlande sci-fi-resa. Och på tal om sci-fi: Phantasy Star tar oss ut bland stjärnorna och ger oss svenskar något så exotiskt som ett japanskt rollspel. Andra spel: Rad Racer, Kid Icarus, Wild Gunman, R.C. Pro-Am, The Goonies 2, Leisure Suit Larry Goes Looking for Love (in Several Wrong Places)

2018

När årets spel 2018 ska utses handlar mycket om två bistra män: Arthur och Kratos. Vilda västern och karga Midgård. Red Dead Redemption 2 och God of War. Det är äventyrens spelår. Vi svingar oss över Manhattan (Spider-Man), jagar jättemonster i främmande land (Monster Hunter World) och kämpar mot religiösa rivjärn (Far Cry 5). Super Smash Bros. Ultimate gör skäl för sitt namn och är en sällan skådad buffé av Nintendo-våld.

Andra spel: Assassin's Creed Odyssey, Detroit: Become Human, Pillars of Eternity II: Deadfire, Dead Cells, Two Point Hospital, Celeste, Frostpunk, Subnautica, Wreckfest

2007

En orange låda slår oss med häpnad. Förutom redan släppta Half-Life 2 och Episode One får vi de nya fullträffarna Portal, Team Fortress 2 och Half Life 2: Episode Two. Tack, Valve! Och tack Nintendo för Super Mario Galaxy, det mest revolutionerande sedan Mario 64. Stort. Under ytan hittar vi Bioshock och i rymden Biowares Mass Effect. Men frågan är om din dator kan driva Crysis? Med allra största sannolikhet: nej.

Andra spel: Call of Duty: Modern Warfare 4, World of Warcraft: The Burning Crusade, Uncharted: Drake's Fortune, Halo 3, God of War 2, Metroid Prime 3: Corruption, World in Conflict



1987 NES är en intressant mojäng ändå. Super Mario Bros. och The Legend of Zelda har letat sig från öst hela vägen in i våra vardagsrum. Vi käkar svamp och dräper ett jättesvin med en silverpil Också från öst: Tetris. Men i det här fallet inte från Japan utan från våra, eh, "kamrater" i Sovjet. En spelmakare är så stolt över sitt spel att han klistrar sitt namn på omslaget. Men då spelet i fråga är Sid Meier's Pirates är det inte så konstigt. Sid, vilken kille! Andra spel: Duck Hunt, Mike Tyson's Punch-Out!!, Kung Fu, Maniac Mansion, Donkey Kong Jr., Donkey Kong 3, Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards, Slalom, Police Quest: In Pursuit of the Death Angel 2009 Handen på hjärtat: Baldur's Gate 3 kan vi nog glömma, men Dragon Age: Origins är snudd på ett sådant. En ny fantasyvärld att förlora sig i. När kommer tvåan? På tal om siffran två: Assassin's Creed II är allt som originalet inte var. Italienska renässansen förför! Uncharted 2: Among Thieves är också en rejäl evolution, och tågkraschen i introt är redan en klassiker. Grisar visar sig flyga: Batman: Arkham Asylum är ett fantastiskt licensspel. Andra spel: Forza Motorsport 3, New Super Mario Bros. Wii, Empire: Total War, Trials HD, Ratchet & Clank: A Crack in Time, Killzone 2, Call of Duty: Modern Warfare 2

1993

Wolfenstein 3D var bara början. Nu överträffar Carmack, Romero och de andra på Id sig själva med fantastiska Doom. Will Wright vill inte vara sämre när hans Maxis släpper Simcity 2000. Antalet bekymmersrynkor skjuter i höjden när lika vackra som gåtfulla Myst når oss, och Mario visar att han kan mer än att "bara" hoppa när han idkar racing i Super Mario Kart. Sedan fortsätter han hoppa i drömsamlingen Super Mario All-Stars. Snygga återutgivningar, kan det vara något?

Andra spel: Star Wars: X-Wing, Zelda: Link's Awakening, Jurassic Park, Simon the Sorcerer, Kirby's Adventure, Disney's Aladdin, Shadowrun, Gabriel Knight: Sins of the Fathers.

2000

Ett nytt årtusende börjar och vi leker med... dockskåp? Visserligen ett digitalt sådant: The Sims. Genomslaget blir enormt. Counter-Strike skulle ha blivit en multiplayer-uppdatering till Half-Life, men blev något mycket större. Också stora, ja, alldeles enorma uppföljare är Baldur's Gate II: Shadows of Amn och Diablo II. Goldeneye 007 får i praktiken också en tvåa, då Rare kringgår copyright-fällan och ger oss hemliga agent-spelet Perfect Dark. Och vem såg Deus Ex komma?

Andra spel: Hitman: Codename 47, No One Lives Forever, Zelda: Majora's Mask, Ground Control, Icewind Dale, Tomb Raider: Chronicles, Colin McRae Rally, Heroes of Might and Magic III, Resident Evil 3, Daikatana

