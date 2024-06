Hälften av sextondelsfinalerna är avgjorda och inom kort ska vi spika samtliga som går vidare till åttondelsfinalerna av tidernas spelår. Det kan vara värt att påminna: det är spel detta handlar om, och inte hårdvara eller liknande. Dessutom går bredd före spets; bästa spelåret framför bästa spelet. Det ena behöver dock inte utesluta det andra – som en del år bevisar!

Den här omröstningen pågår till och med måndag, så se till att rösta innan veckan är slut.

Så här går det till Trettiotvå spelår kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först sextondelsfinaler, sen åttondelsfinaler och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Det är då vi vet vilket tidernas spelår är. Du väljer vilket. Bilden till höger visar turneringsträdet.

1999

Årets fråga är "Quake 3 eller Unreal Tournament?", men borde vara vilken av alla blivande klassiker man ska spela först. För det finns ohyggligt mycket bra att spela detta årtusendets sista år. Eller vad sägs om System Shock 2, Age of Empires 2, Alpha Centauri, GTA 2, The Longest Journey, Homeworld, Medal of Honor, Silent Hill och Driver?

Andra spel: Final Fantasy VIII, Tony Hawk's Pro Skater, Planescape: Torment, Soulcalibur, Gran Turismo 2, Donkey Kong 64, Rollercoaster Tycoon, Super Smash Bros, Shenmue, Pokémon Red and Blue

►Mer om spelåret 1999 här (Wikipedia)

2001

Sällan har en uppföljare blivit en så tydlig markör för något nytt som GTA 3. Och sällan har någon lyckats förmedla lidande med ett ansikte så uttryckslöst som det på Max Payne. 2001 var också året då vi insåg att FPS kan spelas med gamepad (Halo) och att Peter Molyneux är ett kreativt geni både vad gäller spel och PR (Black & White). Och för skjutglada erbjuds godis som Operation Flashpoint, Ghost Recon och Serious Sam.

Andra spel: Final Fantasy IX, Tropico, Burnout, Pikmin, Metal Gear Solid 2, Super Smash Bros. Melee, Animal Crossing, Gothic, PES, Oni, Devil May Cry

►Mer om spelåret 2001 här (Wikipedia)

2013 En ny konsolgeneration är här men överskuggas totalt av spelen till den gamla. Eller vad sägs om: Grand Theft Auto V, en soldränkt gangstersaga som flyttar fram gränserna. Eller: Bioshock Infinite, som flyttar oss från havsdjupet till en stad ovan molnen. The Last of Us klämmer det sista ur PS3 och dränerar oss känslomässigt. Josef Fares har fått oss att le åt sina filmer Jalla! Jalla! och Kopps. Hans speldebut Brothers får oss istället att gråta. Andra spel: Super Mario 3D World, Tomb Raider, Rayman Legends, Kentucky Route Zero, The Wolf Among Us, Tearaway ►Mer om spelåret 2013 här (Wikipedia) 1994 Är det Kurt Olsson? Är det en apa med diskutabel frisyr? Oklart, men overkligt snyggt är Donkey Kong Country till SNES. Super Metroid gör skäl för namnet och är en superb evolution av Nintendos sci-fi-koncept. Betygen för Warcraft: Orcs & Humans är ganska höga och det säljer ganska bra. Bådar gott. UFO: Enemy Unknown har X(com)-faktorn! Andra spel: Theme Park, The Elder Scrolls: Arena, System Shock, Beneath a Steel Sky, Wario Land: Super Mario Land 3, Sonic the Hedgehog 3, Under a Killing Moon ►Mer om spelåret 1994 här (Wikipedia) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

2023

Kronan på 2023:s hjässa är Baldur's Gate 3, old school-rollspelandets stora återkomst. Men året kan skryta med massor av blytunga releaser. Mästerverket Zelda: Tears of the Kingdom. Överraskningen Hi-Fi Rush. Fasansfulla (på rätt sätt) Alan Wake 2. Genomcharmiga Dave the Diver. Storsäljaren Hogwarts Legacy. Fenomenala Jedi: Survivor. Efterlängtade Starfield. Listan bara fortsätter.

Andra spel: Spider-Man 2, Diablo 4, Super Mario Bros. Wonder, Final Fantasy XVI, Street Fighter 6, Forza Motorsport, Sea of Stars, Armored Core 6, Asgard's Wrath 2, Against the Storm

►Mer om spelåret 2023 här (Wikipedia)

2008

Niko Bellic är oväntat allvarstyngd, men GTA 4 är likväl mästerligt. Det är också Left 4 Dead, som får pulsmätare att smälta och visar Valves sanslösa känsla för tempoväxlingar. Samma år visar Mirror's Edge att Dice sitter på både innovation och stilsäkerhet, och Fallout 3 tar Black Isles rollspelsserie ur sitt ide och in i nutiden.

Andra spel: Battlefield: Bad Company, Fable 2, Dead Space, Gears of War 2, Braid, Metal Gear Solid 4, Resistance 2, Little Big Planet, Mario Kart Wii, Age of Conan, Prince of Persia

►Mer om spelåret 2008 här (Wikipedia)

2004 Vilka rockstjärnor Rockstar är! 2001: GTA 3. 2002: GTA: Vice City. Och nu: GTA: San Andreas. Några som också kan göra fantastiska fortsättningar är Valve, med Half-Life 2. Andra mer eller mindre otroliga uppföljare är Halo 2, Splinter Cell: Pandora Tomorrow, Unreal Tournament 2004, Burnout 3: Takedown, Rome: Total War och... Vilken tid att vara gamer! Andra spel: The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay, Doom 3, The Sims 2, Far Cry, Counter-Strike: Source, Metroid Prime 2: Echoes, Pikmin 2 ►Mer om spelåret 2004 här (Wikipedia) 2020 Drömmar slår in men gör det på oväntade vis. Half-Life: Alyx är på sätt och vis ett Half-Life 3, men också något annat som skakar om VR-världen. Final Fantasy VII Remake är den där remaken vi så länge trånat efter, men som tar nya vägar. Världen stänger ner och vi stänger in oss med Animal Crossing: New Horizons. Andra succéer är Ghost of Tsushima och Ori and the Will of the Wisps. Både himmel och helvete blir det för Cyberpunk 2007. Trasigt och magiskt. Andra spel: Assassin's Creed Valhalla, Microsoft Flight Simulator, Demon's Souls, Hades, Crusader Kings III, Doom Eternal, Dreams, Spider-Man: Miles Morales ►Mer om spelåret 2020 här (Wikipedia) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

2002

Håll i dig nu: GTA: Vice City, Battlefield 1942, Mafia, The Elder Scrolls 3: Morrowind, Warcraft 3, Dungeon Siege, Splinter Cell, Neverwinter Nights, Super Mario Sunshine, No One Lives Forever 2, Jedi Knight: Jedi Outcast. Puh!

Andra spel: Ratchet & Clank, Kingdom Hearts, Freedom Force, Timesplitters 2, Age of Mythology, NFS: Hot Pursuit 2, Medieval: Total War, Tony Hawk's Pro Skater 4

►Mer om spelåret 2002 här (Wikipedia)

2022

Elden Ring gör förstås succé hos kritikerna, men även spelarna älskar och köper det i massor. Men God of War: Ragnarök snittar snudd på lika högt hos kritikerkåren. Sony ger oss även ursnygga Horizon Forbidden West, och Ron Gilbert nostalgitrippar med Return to Monkey Island. Fortfarande inte nöjd? Köp Teardown och riv hela skiten!

Andra spel: Pentiment, Persona 5 Royal, A Plague Tale: Requiem, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Dying Light 2, Bayonetta 3, Marvel's Midnight Suns, Total War: Warhammer 3, The Callisto Protocol

►Mer om spelåret 2022 här (Wikipedia)

1992 Spelvärlden vägrar stå still och rör sig ständigt framåt. Med Super Mario World och Zelda: A Link to the Past tar Nintendo två älskade koncept in i nästa generation. En ny dimension, den tredimensionella, handlar Wolfenstein 3D om. Id ska vi hålla ögonen på. Liksom Westwood som släpper Dune 2 samma år som Dune når oss. Det går undan. Indiana Jones-filmerna tycks förpassade till historien men Indiana Jones and the Fate of Atlantis är ett fenomenalt tröstpris. Andra spel: Kirby's Dream Land, Mega Man 3, Alone in the Dark, Startropics, Adventures of Lolo 3, King's Quest VI ►Mer om spelåret 1992 här (Wikipedia) 2003 Ubi Soft blir Ubisoft och har ett alldeles strålande år med Prince of Persia: The Sands of Time, Beyond Good & Evil, Splinter Cell, XIII, Rayman 3 och Rainbow Six 3. Bredd och kredd. Call of Duty visar sig vara en vass konkurrent till Battlefield och Medal of Honor. Zelda: The Wind Waker, som kritiserats för sin stil, är ett alldeles underbart äventyr medan fantasykungarna Bioware tar ett långt, långt kliv i och med Knights of the Old Republic. Andra spel: Mario Kart: Double Dash, Project Gotham Racing 2, Mario & Luigi: Superstar Saga, Ratchet & Clank 2: Going Commando, Top Spin, Golden Sun: The Lost Age ►Mer om spelåret 2003 här (Wikipedia) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

1996

För många av oss är det här början på det moderna spelandet. Mycket tack vare Quake (den främsta orsaken till att denna site finns), men Resident Evil, Tomb Raider, Command & Conquer: Red Alert, Duke Nukem 3D, Meridian 59 och Civilization 2 hjälper också de till att staka ut vägen mot framtiden.

Andra spel: The Elder Scrolls 2: Daggerfall, Tekken 2, Death Rally, Crash Bandicoot, Descent 2, Destruction Derby 2, Shattered Steel, Ridge Racer Revolution, Realms of the Haunting

►Mer om spelåret 1996 här (Wikipedia)

2017

Switch släpps och Nintendo firar det dubbelt med Zelda: Breath of the Wild och Super Mario Odyssey. Men PUBG är den stora snackisen, och dess spelarrekord på Steam kommer stå sig i många år. Vill man spela toppbetyg så finns både Divinity: Original Sin 2 och Horizon Zero Dawn, och i Wolfenstein 2: The New Colossus bjuds det på stilsäker nazikitsch och snortight action.

Andra spel: Mario Kart 8 Deluxe, Resident Evil 7, Prey, Thimbleweed Park, Total War: Warhammer 2, Persona 5, Cuphead, Nioh, Nier: Automata,, Assassin's Creed: Origins, Warhammer 40K: Dawn of War 3

►Mer om spelåret 2017 här (Wikipedia)

