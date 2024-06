Steam Deck och Switch. Switch och Steam Deck. Ett sommartecken så tydligt som något är att se mängden på FZ-redaktionen som väljer bärbart. Spoiler: väldigt många. Tiden då vi tvingades välja mellan sol och spel är sedan länge förbi. Nu kan vi ju lätt som en plätt (eller Steam Deck) ta med spelen ut i solskenet.

Väljer du solskensspel? Eller kurar du kanske ihop dig inomhus med... Shadow of the Erdtree?

Jonas Vågström Semestern är här och backloggen är lika välfylld som baktung. Först och främst ska Devil May Cry 5 klaras av och sedan står Dave the Diver och stampar i farstun tillsammans med en rad med andra bortglömda pärlor. Tack gode Gabe för Steam Deck!

Mikael Berg

Gärna mer Shadow of the Erdtree, men jag lär varken ha tid eller möjlighet. Om man skulle skaffa Switch eller Steam Deck någon gång, månne...

Jonny Myrén

Ori and the Will of the Wisps går varmt i Switchen. Jäklar vad läckert det är.