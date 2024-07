"50 spel som inte gjort allra mest väsen av sig i år"

Halva 2024 har gått och det är dags för vår traditionella sammanställning av diverse spel du kanske har missat, och som vi inte har recenserat eller förhandstittat på här på FZ. Det blev ovanligt många spel i år, så det borde rimligen finnas i alla fall något i den här listan som kan tänkas falla dig i smaken.

För den som likt undertecknad gärna ägnar sommaren åt retro bjuder vi även på en liten bonus med en handfull fina nyutgåvor/nyversioner på slutet också.

Det här är ingen rangordning, utan 50 spel som inte gjort allra mest väsen av sig i år men som ändå är vara värda en chans. Om du anser att något saknas är det som alltid välkommet med ytterligare tips i kommentarsfältet. Backloggen kan alltid bli lite större!

Mullet MadJack (Pc) "Ett av årets hittills bästa spel" Mullet MadJack är ett fantastiskt och frenetiskt actionspel som är lika visuellt läckert som tillfredsställande att spela. Du måste ta dig igenom varje nivå på en viss utsatt tid och enda sättet att få mer tid är att döda robotar snabbt, effektivt och brutalt. Ett av årets hittills bästa spel.

Still Wakes the Deep (Pc, Playstation, Xbox)

The Chinese Room vet hur man gör snygga spel och Still Wakes the Deep är inget undantag – ett skräckspel som utspelar sig på en oljeborrplattform i mitten av 70-talet. Spelets stora behållning är de otroliga miljöerna som fullkomligen dryper av tät atmosfär.

Skald: Against the Priory (Pc) En av mina absoluta favoriter i år, så här långt. Skald är ett otroligt atmosfäriskt rollspel som blandar gammaldags Ultima-rollspelande (fast mycket mer lättspelat, med moderna bekvämligheter) med grimdark-fantasy och brutal Lovecraft-skräck. Jag kan omöjligen annat än älska detta.

Animal Well (Pc, Playstation, Switch)

Tokigt snyggt metroidvania-spel där man pusslar och plattformshoppar sig igenom en lika underskön som mystisk värld full av gulliga och ibland ganska farliga djur. Smarta pussel och en genuint säregen estetik gör att den här spelvärlden verkligen fastnar i minnet.

A Void Hope (Pc, Switch) Svenska Elden Pixels senaste skapelse är mer av ett mysteriespel än ett renodlat plattformspusselspel, även om det rent mekaniskt går ut på att hoppa och pussla sig fram genom en lagom diffus men intressant berättelse om en värld i förändring.

Another Crab's Treasure (Pc, Playstation, Xbox, Switch)

Om du tycker att Elden Ring hade mått bra av lite mer gott humör och somriga underhavsfärger så kanske Another Crab's Treasure kan vara något för dig. Fyndiga idéer och hinkvis med charm i ett soulslike om en eremitkräftas äventyr på havsbotten.

Unicorn Overlord (Playstation, Switch, Xbox) Vanillawares senaste är ett strategirollspel som skiljer sig lite från mängden. Strategidelen består främst av att sätta ihop välbalanserade arméer och matcha så att dina truppers styrkor utnyttjar fiendetruppernas svagheter, medan rollspelsdelen handlar mycket om att rekrytera fler och fler karaktärer till din växande armé.

Nine Sols (Pc)

"Mix mellan Sekiro och Hollow Knight"

Ett 2d-actionspel som känns som en mix mellan Sekiro och Hollow Knight, från skaparna av Detention och Devotion. Utvecklarna själva beskriver spelets estetik som "taopunk" och målar upp en värld med ena benet i det förflutna och det andra i framtiden. Fantastiskt välanimerade, tajta strider.

Between Horizons (Pc) En ny science fiction-deckare från utvecklarna som gav oss det kriminellt förbisedda Lacuna. I Between Horizons ska du samla ledtrådar och försöka lösa ett antal mysterier på ett rymdskepp. Spelet låter dig dra dina egna slutsatser, samt tvingar dig att leva med konsekvenserna av dina slutledningar.

Solium Infernum (Pc)

Det här hyllade strategispelet låter dig smida ränker på rent diabolisk nivå, för att erövra helvetet. Det är inte helt lätt att komma in i, men när det väl klickar bör det falla allsköns förrädare och uslingar i smaken.

Cryptmaster (Pc) En grottkravlare där du löser diverse ordpussel och skriver ihjäl dina fiender. En charmig rollspelsvariant av Typing of the Dead och liknande spel, fast med fokus på pyssel och utforskande snarare än att vara snabb i fingrarna.

Arctic Eggs (Pc)

"Att vändsteka ägg är lättare sagt att gjort"

Fullständigt bisarrt science fiction-spel som utspelar sig på ett framtida Nordpolen, där du pratar med märkliga filurer och steker ägg (och annat) åt dem. Att vändsteka ägg är lättare sagt att gjort, och spelet är betydligt mer intressant än det kanske låter. Tro mig. En tämligen unik spelupplevelse.

Nightmare Kart (Pc) En förvånansvärt rolig kartracer med steampunkig Bloodborne-estetik och PS1-grafik. Dessutom helt gratis. Behöver inte sägas mer än så.

Tiny Terry's Turbo Trip (Pc)

Ett väldigt fånigt, humoristiskt litet sandlådespel där du åker runt, utför enklare uppdrag och pratar med stadens knäppa invånare. Lever helt på sin charm, men har å andra sidan gott om den varan.

Felvidek (Pc) "Några av de bästa höns jag sett i ett spel på länge" Ett genuint säreget rollspel om en nedsupen riddare som motvilligt dras in i intriger i ett medeltida Östeuropa. Ett fascinerande enmansprojekt med en minnesvärd estetik och några av de bästa höns jag sett i ett spel på länge.

Pools (Pc)

Pools hör till genren "liminal horror", vilket betyder att skräcken inte ligger i monster eller hot om död, utan om att sätta spelaren i en slags mellanrumsmiljö mellan det verkliga och det overkliga för att skapa en obehagskänsla. Pools är oerhört effektivt med väldigt små medel. Gillar man sånt här kan man även kolla in bland annat Platform 8.

Crow Country (Pc, Playstation, Xbox) Är du ute efter mer klassisk skräck – med betong på klassisk, för det här inspireras tydligt av PS1-eran – så kanske Crow Country kan vara något för dig. Kanske mer atmosfäriskt (och bra) än läskigt, men klart spelvärt oavsett.

Fading Afternoon (Pc, Switch)

Ett 2d-gangsterspel som visar sig handla om mer än kriminella böjelser. Det är ett beat 'em up-spel, men också ett slags meditativ fundering över livet och tidens gång. Bara man kommer överens med de knepiga kontrollerna och det lite okonventionella upplägget finns det intressanta saker att upptäcka här.

Galacticare (Pc, Playstation, Xbox) Har du alltid velat ha ett Theme Hospital i rymden, där du ska bota diverse rymdvarelser? Då kan Galacticare vara något för dig. Humorn landar inte för mig, ärligt talat, men som managementspel betraktat är det helt okej.

Arzette: The Jewel of Faramore (Pc, Playstation, Xbox, Switch)

"Känslan i de ruttna gamla Zelda-spelen till CD-i"

Det är svårt att inte vara kluven till det här spelet, som med fingertoppskänsla återskapar estetiken och känslan i de ruttna gamla Zelda-spelen till CD-i (samt liknande spel från den eran). Men Arzette är ett betydligt mer väldesignat spel. Jag får för all del fortfarande ångest av det audiovisuella, men det verkar finnas någon sorts katharsis i det här konceptet för en viss sorts spelare.

Megacopter (Pc) Har du saknat Desert Strike-serien? Det har Pizza Bear Games också, så de har snott ihop Megacopter, ett kul litet actionspel som lånar grundkonceptet i Strike-spelen och bygger ut det på diverse sätt, med galna bossar och allt möjligt.

Balatro (Pc, Playstation, Xbox, Switch)

Ett kortbaserat roguelite som vid första anblicken kan verka snustorrt, men ganska snart visar det sig vara mer än bara en glorifierad pokersimulator. Kan vara värt att hålla sig borta, dock, för det är onödigt beroendeframkallande när man väl trillat dit.

Turbo Kid (Pc) Turbo Kid är något så oväntat som ett metroidvania baserat på den kanadensiska lågbudgetfilmen med samma namn från 2015. Det råkar dessutom vara ett ganska bra, och väldigt våldsamt, actionäventyr. Mer lyckat än ett annat spel från i år baserat på en kultfilm, Killer Klowns from Outer Space.

Crab God (Pc) Tydligen behövde vi fler krabbspel i år. Inte mig emot, eftersom även Crab God är lyckat. Istället för ett soulslike som ovan nämnda Another Crab's Treasure, är detta ett strategispel där du ska skydda din krabbkoloni och återställa havets ekosystem.

Reus 2 (Pc)

"Känns lite som ett gammalt Bullfrog-spel"

Mer ekostrategi i uppföljaren på det gamla indiespelet Reus. Forma världar med hjälp av gudomliga jättevarelser som skapar liv och resurser som människorna sedan använder för att avancera och utvecklas. Känns lite som ett gammalt Bullfrog-spel, på sätt och vis.

Isles of Sea and Sky (Pc) Påminner starkt om åttabitars-erans pusselspel, som till exempel The Adventures of Lolo. Isles of Sea and Sky är dock öppnare än sina föregångare, med fokus på både pusslande och utforskande.

Fabledom (Pc)

Ett resurshanteringsspel lite i samma anda som The Settlers, med långsamt tempo, gullig estetik och soliga färger, vilket passar spelets sagoinramning. Inte jätteengagerande, men tillbakalutat byggande för den som vill undvika stress en stund.

Dystopika (Pc) Om du vill slappna av och bygga men inte är så pepp på sagofigurer och bjärta färger så kanske Dystopika kan vara något? Det här är ett enmansprojekt som kapar all management och helt enkelt låter dig bygga atmosfäriska cyberpunk-städer efter ditt hjärtas behag.

Buckshot Roulette (Pc)

Kan beskrivas som ett extremt avskalat Inscryption, fast med rysk hagelgevärsroulett istället för kortspel. Använd olika föremål och strategier för att undvika att blåsa skallen av dig själv. Lättare sagt än gjort.

Hauntii (Pc, Playstation, Switch) Spelmässigt enkelt men estetiskt väldigt tilltalande litet actionäventyr där du ikläder dig rollen som ett spöke. Du kan slåss mot fiender, men även besätta diverse objekt för att lösa olika problem. Det är främst det audiovisuella och atmosfären som lyfter det här spelet.

Robobeat (Pc)

Hektisk, rytmbaserad shooter som låter dig lägga till egen musik att skjuta ilskna robotar till. Ett av de bättre spelen i subgenren musikbaserade shooters, tillsammans med bland annat VR-spelet Pistol Whip.

Sovereign Syndicate (Pc) Det bästa du kan göra om du ska spela steampunk-äventyret Sovereign Syndicate är att ignorera dess uppenbara likheter med Disco Elysium, för det når så klart inte ens upp till knäskålarna på sin förebild. Men tar man spelet för vad det är så har det ändå sina poänger.

Empires of the Undergrowth (Pc)

"Klart bättre än Sim Ant"

Det är inte så tjusigt att titta på, men det är väl passande för det här är ett realtidsstrategispel om insekternas värld. Ta kontrollen över en myrkoloni och ta kål på allt som står i din väg, så där som myror gärna gör. Klart bättre än Sim Ant.

Ants Took My Eyeballs (Pc) För den som hellre utrotar myror än hänger med dem så är väl roguelite-actionspelet ett gott alternativ. Pluspoäng för den bisarra titeln samt att spelet stödjer lokal co-op för upp till fyra spelare.

First Cut: Samurai Duel (Pc)

Benhård 2d-action där en träff betyder döden. Kontrollerna är enkla att förstå men svåra att bemästra när man parerar och hugger sig igenom allt dödligare motstånd. Brutalt pixelvåld som är lika delar frustrerande och underhållande.

Home Safety Hotline (Pc) Fyndig idé, som blandar Hypnospace Outlaw med skräckinfluenser. Resultatet är ett spel där du tar emot klagomål, gör efterforskningar på ett simulerat internet med retrogränssnitt och försöker komma på lösningar. Något enahanda, men fyndigt nog.

Nordic Ashes: Survivors of Ragnarok (Pc)

Vampire Survivor med vikingar och mer utbyggt karaktärsbygge, i princip. Vi dränks mer eller mindre i survivor-spel för tillfället, men Nordic Ashes är ett av de bättre tillskotten till genren.

Until Then (Pc, Playstation) Ett filippinskt äventyr om ett gäng tonåringar som tampas med både typiska tonårsgrejer (inte minst kärleksbryderier) och mer omvälvande mysterier. Spelet lutar sig mycket mot hyfsat smart användande av chattkonversationer och sociala medier.

Turnip Boy Robs a Bank (Pc, Xbox, Switch)

Turnip Boy har varit med på den här listan förut, men då åkte han dit för skattefiffel. Efter händelserna i föregångaren har vår lille parvel blivit mer härdad och ger sig av olika anledningar ut för att råna en bank. Spelmässigt skiljer det sig ganska mycket från första spelet (det här är mer av en roguelite), men det lättsamma humoristiska anslaget består.

Frogmonster (Pc) Ett litet indie-fps som fokuserar på utforskande av en udda träskvärld, samt framför allt mängder med ofta förbannat svåra bossfajter. Tålamodsprövande men belönande för den som klickar med spelet.

Banshen Knights (Pc, Playstation, Xbox, Switch)

Det här är LCB Game Studios tredje retrodoftande interaktiva berättelse i samma mystiska universum, efter Mothmen 1966 och Varney Lake. Banshen Knights är något mer ambitiöst än föregångarna, men till syvende och sist är det mer av samma korta, nostalgiskt klingande narrativ, någonstans i gränslandet mellan Stephen King, Arkiv X och ett gammalt textäventyr.

Ultros (Pc, Playstation) Vi lider inte direkt någon brist på nya metroidvania-spel, men Ultros sticker ändå ut främst tack vare den psykedeliska, neonbjärta presentationen samt en intressant tidsloop-mekanik. Om du i första hand är ute efter riktigt bra action är väl inte Ultros det främsta valet, dock.

Dread Delusion (Pc)

"Tryckande känsla av att något är väldigt fel"

Dread Delusion är ett annat spel som lever mycket på sin estetik och sin atmosfär. Den värld som målas upp i DreadXP:s märkliga rollspel är både motbjudande och indragande på samma gång. Inte ett spel du spelar för storslagna fantasystrider, utan för en tryckande känsla av att något är väldigt fel.

Sonar Shock (Pc) Har du längtat efter ett spel i linje med första System Shock (inte nyversionen, alltså, utan originalet), fast med ordentliga Sovjet-vibbar? Då kan du nog inte komma mycket närmare än Sonar Shock. Verkligen inte lättspelat, men det är ju liksom en del av poängen.

Athenian Rhapsody (Pc, Playstation, Xbox, Switch)

Athenian Rhapsody är uppenbart inspirerat av Undertale och Earthbound, med fokus på humor, minispelsliknande strider och val. Dock har detta sin egen ton (på gott och ont) och ett udda system för att dela sparfiler med kompisar, för att bland annat jämföra vilka val man gjort. Knappast för alla, men för den det här spelet klickar med så klickar det nog rätt rejält.

Last Epoch (Pc) Du har förmodligen inte missat Last Epoch om du är intresserad av actionrollspel, men för er som ändå har missat det så är det ett ARPG med fokus på gediget karaktärsbygge. Spelet hade en skakig tid när det lämnade early access tidigare i år, men har hittat sin publik sedan dess.

Deep Rock Galactic: Survivor (Pc)

Ett Vampire Survivors-spel i Deep Rock Galactics universum är inte en dum idé alls. Spelet är bara i early access än så länge, men känns definitivt lovande. Det är inte lätt att leva upp till spelets undertitel, då horder med fiender snart väller in från alla håll.

Fallen Aces (Pc) En himla lovande blandning av action, immersive sim och gangsterdeckare. Första akten går att spela nu, och om resten av spelet kan fortsätta på det här sättet borde det färdiga spelet bli riktigt bra.

Selaco (Pc)

Ett väldigt väldesignat fps som hade varit imponerande även om det inte var byggt i GZDoom. Spelet är bara i early access, men har redan fått fps-älskare att fullständigt ösa superlativ över det. Blandar Dooms brutala strider med det mer taktiska anslaget i Fear.

Oblivion Override (Pc) "Dead Cells möter Strider, ungefär" Hektisk plattformsaction som känns lite som Dead Cells möter Strider, ungefär. Gör kanske inte så mycket för att särskilja sig från konkurrensen bortom hela robotgrejen, men för alla som känner att de behöver en mecha-variant av den där sortens actionspel känns det ju givet.

Bonus – Sommarretro med 5 nya remasters och nyutgåvor

Riven

Släppt alldeles nyligen, men om man får tro de väldigt positiva recensionerna så är det en gedigen remake på den gamla pusselklassikern.

LLamasoft: The Jeff Minter Story

En samling med klassiska Jeff Minter-spel, samt framför allt intressanta intervjuer och annat material som ger en inblick i skapandeprocessen. Den här sortens dokumentära samlingar är en kulturgärning.

The Making of Karateka

Precis som Jeff Minter-samlingen ovan är detta en blandning av spelsamling och speldokumentär. Det går att diskutera hur väl Karateka har åldrats, men för den som är intresserad av spelhistoria är detta värt att kolla in.

Dark Forces Remaster

Fin remaster med nyritade pixlar som gör det här klassiska Star Wars-spelet rättvisa. Det har absolut åldrats, men är man bara medveten om det så finns det fortfarande en del charm och old school-action att finna här. Kloak-nivån är dock lika usel nu som den var när det begav sig.

Braid: The Anniversary Edition

Ett av de mest tongivande spelen från indie-boomen under sent 00-tal. Ett alltjämt briljant pusselspel som leker med tid och kronologi både spelmekaniskt och i berättandet.

