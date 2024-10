Intellivision, Magnavox Odyssey och Neo Geo (med och utan "CD") får ursäkta. Det är i och med åttondelsfinalerna som det verkligen börjar hetta till i turneringen som till sist ska mynna ut i tidernas bästa konsol. Blod är tjockare än vatten sägs det och nu väntar flera drabbningar mellan samma konsolfamiljer. Nintendo 64 möter Gamecube och original-Playstation tar sin an PS3.

PS4 och Game Boy vann med enorma marginaler sist. Nu ställs de mot varandra. Och hur ska det gå när Xbox 360 och Playstation 5 möter varandra? Dåtid ställs mot nuet.

Åtta Nintendo-konsoler, fem Playstation-maskiner, två krysslådor och en Sega-konsol återstår. När åttondelsfinalerna går i mål har hälften skalats bort. Missa inte att rösta fram dina favoriter.

Du har till och med onsdag på dig. Redan på torsdag inleds kvartsfinalerna.

Så här går det till Trettiotvå konsoler kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först sextondelsfinaler, sen åttondelsfinaler och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Det är då vi vet vilken tidernas bästa konsol är. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Detta har hänt: SNES mosade Neo Geo CD med 97 % medan Game Boy Advance knappt men klart slog ut Dreamcast (55 %).

Super Nintendo

Nyckelordet är tveklöst "super". Allt NES gjorde gör SNES, fast (super)mycket bättre. Titta bara på Super Mario World, Super Metroid och Super Castlevania IV. Begreppet pixelperfektion får fäste men faktum är att SNES doppar tårna i en ny dimension: 3d:n. Starwing och Super Mario Kart ger oss (pseudo-)3d medan Donkey Kong Country tar 2d:n till overkligt bra nivåer.

► År: 1992 ► Sålda ex: 49,10 miljoner

► Viktiga spel: Super Mario World, Zelda: A Link to the Past, Donkey Kong Country

► Mer om SNES här (Wikipedia)

Game Boy Advance

Blir för Game Boy vad SNES blev för NES. En avancerad spelpåg som tar bärbar gaming till nästa nivå. Inte minst efter Game Boy Advance SP:s intåg med sin bakgrundsbelysning. Ständigt lysande stjärnor är Zelda, Super Mario, Mario Kart och Metroid. Men vi gläds också åt nya talanger som Advance Wars och (för första gången utanför Japan) Fire Emblem.

► År: 2001 ► Sålda ex: 81,51 miljoner

► Viktiga spel: Pokémon Ruby / Sapphire, Golden Sun, Mario Kart: Super Circuit

► Mer om Game Boy Advance här (Wikipedia)

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Med ungefär lika stor marginal (81 respektive 83 %) slog PS4 och Game Boy ut sina kombattanter, Saturn och Xbox One.

Playstation 4

Sony lärde sig av föregångaren, och PS4 är både billigare och enklare att bygga spel till. Det belönas i antal sålda maskiner – omkring 25 procent fler än PS3:an. Visserligen fick man god hjälp av ett Microsoft som sladdrade bort Xbox One redan när den avtäcktes, men mest av allt har konsolen ett fenomenalt spelutbud att tacka för siffrorna.

► År: 2013 ► Sålda ex: 117 miljoner

► Viktiga spel: The Last of Us 2, God of War, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, Bloodborne

► Mer om Playstation 4 här (Wikipedia)

Game Boy

Nej, Game Boy är inte mest teknisk kompetent (Atari Lynx och Game Gear har färgskärmar), men den är prisvärd, robust och Nintendo-kvalitet i fickan. Klivet från Game & Watch blir stort och livslängden oerhörd. Innan Game Boy tackar för sig har vi hunnit få Game Boy Pocket (mindre) och Game Boy Color (färgskärm). En bokstavligt liten spelpojke, men stor på alla andra vis.

► År: 1990 ► Sålda ex: 118,69 miljoner

► Viktiga spel: Tetris, Pokémon Red / Blue, Zelda: Link's Awakening

► Mer om Game Boy här (Wikipedia)

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Playstation gav Intellivision tokdäng (94 %) medan PS3:an gick en jämnare match mot 3DS, som den slog ut med 63 procent av rösterna.

Playstation

Sega eller Nintendo? Nintendo eller Sega? Rätt svar: Playstation. Spelvärlden skakas i sina grundvalar när Sony ger sig in i konsolkriget med sin CD-ROM-baserade konsol (som är billigare för både utvecklare och konsumenter). Spelhus som tidigare varit trogna Nintendo går till sängs med Sony. Det resulterar i kärleksbarn som Final Fantasy VII, Resident Evil och Metal Gear Solid. Playstation har dock ingen Mario men har å andra sidan Crash, Spyro och Croc.

► År: 1995 ► Sålda ex: 102,49 miljoner

► Viktiga spel: Final Fantasy VII, Gran Turismo, Resident Evil

► Mer om Playstation här (Wikipedia)

Playstation 3

Starten är trög, värsta konkurrenten har över ett års försprång. Sen skyhögt pris och förändrad bakåtkompatibilitet – sånt ökar inte folks köpsug. Men på något vis lyckas Sony vända oddsen till sin fördel med denna den sjätte generationens kraftpaket, och när eran är slut och säljsiffror räknas ihop har PS3:an lyckats slå Xbox 360 med en noslängd. Men det vi bäst minns är spelen.

► År: 2007 ► Sålda ex: 87,4 miljoner

► Viktiga spel: The Last of Us, Uncharted 2, Heavy Rain, Motorstorm, Metal Gear Solid 4

► Mer om Playstation 3 här (Wikipedia)

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Nintendo 64 knäckte Neo Geo (89 %) och Gamecube slog ut Mega Drive-föregångaren Master System (79 %).

Nintendo 64

Ett spel räckte (Super Mario 64) för att vi skulle konstatera: pixelperfektionisterna Nintendo har också full koll på polygoner. Tredjepartstappet gör ont men tillsammans med Rare ser Nintendo till att förse N64:an med klassiker på klassiker: Zelda: Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, Mario Kart 64, Goldeneye 007, Wave Race 64 och så in i helskotta vidare.

► År: 1997 ► Sålda ex: 32,93 miljoner

► Viktiga spel: Super Mario 64, Zelda: Ocarina of Time, Goldeneye 007

► Mer om Nintendo 64 här (Wikipedia)

Gamecube

I tre generationer höll Nintendo hårt i sina kassetter, men i och med Gamecube får vi (näpna små) skivor. Trots detta och trots skön kontroll går det trögt med försäljningen. Var finns det breda tredjpartsstödet? Nåväl, Nintendos egna spel är fenomenala och Resident Evil 4 från Capcom är tidsexklusivt innan begreppet ens existerar. Det på förhand utskällda Zelda: The Wind Waker går sin egen väg. Modigt och, visar det sig, helt rätt väg att gå.

► År: 2002 ► Sålda ex: 21,74 miljoner

► Viktiga spel: Resident Evil 4, Metroid Prime, Zelda: The Wind Waker

► Mer om Gamecube här (Wikipedia)

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: NES dominerade totalt (98 % mot Magnavox Odyssey) medan Xbox fick det tuffare (mot tuffare motstånd?) och slog DS med 60 %.

NES

1889 föddes Nintendo. 1986 blir företaget en del av den svenska folksjälen. "Ska vi hem och spela Nintendo?" är den ständiga frågan på skolgården. Rätt svar är alltid: "ja". Mario, Zelda, Mega Man, Samus Aran och Simon Belmont är visserligen bara några pixlar höga men i våra huvuden blir de stora hjältar och deras äventyr de coolaste vi hade varit med om.

► År: 1986 ► Sålda ex: 61,91 miljoner

► Viktiga spel: Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid

► Mer om NES här (Wikipedia)

Xbox

Microsofts debutmatch på konsolmarknaden går mot rådande tungviktsmästaren: PS2. Föga överraskande får de storstryk, men Xbox krattar manegen för nästa konsol – som ska ge Sony något att tänka på. Samtidigt ger den oss redan nu flera tunga spelnamn att lägga på minnet: Halo, Knights of the Old Republic och Fable.

► År: 2002 ► Sålda ex: 24 miljoner

► Viktiga spel: Halo, Fable, Star Wars: KotOR, Splinter Cell, Forza Motorsport, Dead or Alive 3

► Mer om Xbox här (Wikipedia)

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Xbox 360 slog ut klassikern Atari 2600 (76 %) medan PS5:an knäckte PSP:n med liknande marginal (74 %).

Xbox 360

Den tenderar att paja, och den säljer sämst i denna konsolgeneration. Trots det är 360:n en framgångssaga, och Xbox är från och med nu ett namn folk tar på allvar. Inte minst Sony, vars dyra PS3:a länge släpar efter 360:n i både försäljning och bra spel.

► År: 2005 ► Sålda ex: + 84 miljoner

► Viktiga spel: Halo 3, Halo Reach, Gears of War 1-2, Forza Motorsport 2-4, Minecraft, Fable 2, Kinect Adventures

► Mer om Xbox 360 här (Wikipedia)

Playstation 5

Kampen om spelen vann de redan förra generationen, och med Dualsense är de nu ikapp och förbi Xbox också i fråga om bästa handkontrollen. Det är två faktorer som bidrar till att PS5 säljer uppskattningsvis dubbelt så bra som Xbox Series, trots att konsolerna är rätt lika sett till pris och prestanda.

► År: 2020 ► Sålda ex: + 50 miljoner

► Viktiga spel: Spider-Man 2, God of War: Ragnarök, Demon's Souls, Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Gran Turismo 7, Helldivers 2

► Mer om Playstation 5 här (Wikipedia)

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: PS2 gjorde processen kort med Game Gear (93 %) och Wii slog ut syskonkonsolerna Series X och S (76 %).

Playstation 2

DVD-spelare och annan bra teknik i all ära, men att PS2 ska bli tidernas mest sålda konsol beror mycket på spelen. Egentligen hade tidsbegränsad ensamrätt på de tre GTA-mästerverken från denna knäckt de flesta på egen hand, men Sony kryddade dealen med Kratos, God of War, gitarrdueller och svinbra fotboll. Tack och god natt!

► År: 2000 ► Sålda ex: + 155 miljoner

► Viktiga spel: GTA 3/VC/SA, God of War, Guitar Hero, Metal Gear Solid 2, PES4, Gran Turismo 3: A-Spec, Ratchet & Clank, Black

► Mer om Playstation 2 här (Wikipedia)

Wii

Innovation har hög prio när rörelsestyrda Wii tänks fram, och det är ett genidrag att baka in Wii Sports i köpet. Plötsligt vill alla – lillasyrran, pappa, mormor!– bowla och boxas. Och Nintendo serverar dem som vill ha mer en lång rad klassiker från det egna varumärkesstallet.

► År: 2006 ► Sålda ex: + 106 miljoner

► Viktiga spel: Wii Sports, Mario Kart Wii, Super Mario Galaxy 1-2, Zelda: Twilight Princess, New Super Mario Bros Wii

► Mer om Wii här (Wikipedia)

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Switch slaktade PS Vita med 88 % av rösterna, medan Mega Drive höll Sega-fanan högt och slog Wii U (78 %).

Nintendo Switch

Nintendo hittar exakt det folk vill ha med denna mix av bärbar och stationär konsol. Än en gång väljer köparna innovation före musklig prestanda och vackrare grafik, och som tack för det valet har de en flock klassiker utspridda över sju års tid att välja bland.

► År: 2017 ► Sålda ex: + 143 miljoner

► Viktiga spel: Mario Kart 8 Deluxe, Zelda: BotW/TotK, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Bros. Wonder

► Mer om Nintendo Switch här (Wikipedia)

Mega Drive

"Sega does what Nintendon't" är budskapet Sega hamrar in – med besked. Här och var utmanar Mega Drive på allvar SNES, och med spel som Sonic, Shining Force 2 och Altered Beast är det inte svårt att begripa varför. Sega är det kaxigare alternativet till SNES, vilket inte minst blir tydligt med Mortal Kombat. Censurerat på SNES, men inte på Mega Drive.

► År: 1990 ► Sålda ex: 30,75 miljoner

► Viktiga spel: Sonic-trilogin, Phantasy Star IV, Aladdin

► Mer om Mega Drive här (Wikipedia)

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.