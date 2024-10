Starfield. Det kom till sist. Denna monumentala koloss som var det första rymdrollspelet från Fallout- och Elder Scrolls-fabriken Bethesda, och deras första nya värld på 25 år. Det kom, det spelades, det gick... ja, hur gick det? Flera i FZ-gänget samlas för att börja bena ut hur ett eventuellt Starfield 2 kan bli men vi måste förstås ta avstamp i originalet.

Blandad framgång hos spelarna.

Hype. Hype never changes. Det fanns en utbredd förhoppning om att Bethesda skulle ta nästa kliv. Skyrim i rymden, ett Skyrim för 2020-talet. Men det blev inte så. Bethesda är, hör och häpa, fortfarande Bethesda. Micke Berg ringar in ett brett missnöje mot företaget och ett krav på att "Creative Engine ska fara åt fanders". Men nej. Bethesda är Bethesda. Och det ska sägas: även Skyrim fick liknande kritik som Starfield. Mycket var stöpt i samma mall och många uppdrag var av standardsnitt. Men, menar Jocke Kilman, där Skyrim har en bra känsla för världsbygge och utforskande faller Starfield isär. Jonny Myrén inflikar:

Tusen planeter att utforska, men väldigt lite som lockade till faktisk utforskning. Istället för spontana äventyr från grotta till borg blev det oinspirerade hopp från meny till meny.

Mike Stranéus vill tillägga att "Creation Engine" suger. "Mike har rätt", menar Micke.

"En kram och örfil på samma gång"

Javisst, det finns invändningar. Många typiskt för Bethesda (buggar och npc:er), men visst har vi ljuspunkter. Rymdskeppsbyggande, bra strider, fraktionernas uppdrag. Mike menar att det är svajigt men ibland riktigt bra. Som "en kram och örfil på samma gång".

Nasa-punk

Det låter kontraproduktivt att bygga vidare på en sådan ostadig grund men vi ska ihåg att Starfield har en usp: Nasa-punken. Glänsande, overklig sci-fi har vi sett till leda. Nasa-punken är skitigare och känns trovärdig. Den ger Starfield en stark och egen identitet.

Visst kan Todd och kompani inte låta bli att ta ut svängarna men Fredrik Eriksson menar att det är i det verkliga som rymdrollspelet har sin styrka: "Vardagen bland stjärnorna lockar."

Skeppsbygge gör Starfield bra.

Kanske är detta en perfekt täppa att låta Starfield 2 gro i. Härifrån kan man börja täta sprickorna från originalet. Bygga oss ett rymdäventyr som faktiskt känns som ett äventyr och mindre som ett sabla klickande i menyer. Fiender som är mindre "bullet sponge", djupare skeppsbygge och rikare besättningsmekaniker. Men, menar Mike, det kan också vara klokt för Bethesda att ta ansvar för sina "oansvarigt stora" spel. "Bara för att det går att göra betyder det inte alltid att det bör göras." Jocke menar att teamet bör ta en tydlig ställning. Antingen ger Starfield 2 oss en öppen värld som är värd att utforska eller också blir det mer uppstyrt.

Utforskningen återkommer ständigt. För ska det ens bli Starfield 2 måste vi vilja upptäcka det. Originalet lyckas inte övertyga oss om att det är en galax gjord för äventyr. Fredrik:

Tusen världar i rymden känns mer som tusen isolerade rum. Jag vill ha, åtminstone, illusionen av att befinna mig i en enorm galax. Att sömlöst resa från fast mark rakt ut i det stora okända.

Att bli av med alla typiska Bethesda-problem är att hoppas på för mycket, tror Mike – men planeter som ter sig lika sexiga som att deklarera tackar han nej till. Jonny tackar rentav nej till tusen planeter. Ge honom en handfull planeter snarare än "mil efter mil av procedurellt genererat mög". Vässa manuspennorna och skrota chatbottarna (de vi känner som npc:er).

Att det finns invändningar mot hantverket i Starfield är tydligt men trots allt finns överlag ett sug efter Starfield 2 – även om det i praktiken inte behöver vara en tydlig uppföljare. Ärligt talat: det är mest suget efter rymdrollspel som finns. Jocke menar att Starfields värld "inte är så himla intressant" och Jonny vill inte se tvåan på bekostnad av Bethesdas andra spel.

Kanske behöver vi inte Starfield 2. Kanske behöver vi helt enkelt "rymdrollspel 2.0" från Bethesda?

"Ett äventyr med ena benet i rymden och det andra i något mer jordnära"

Det råder tvekan kring potentialen i att bygga vidare på berättelsen. Den känns gjord. Den är färdig. Något nytt i samma värld är inte fel, menar Jocke, medan Jonny gärna ser att Starfield 2 tar oss till en annan tid och en annan del av rymden. Att vi en vacker dag får en Starfield-tvåa tror de flesta kommer ske. Samtidigt får Starfield 2 snällt ställa sig i kö. Härnäst väntar vi på Elder Scrolls 6. Därefter Fallout 5. 2040 (?), här kommer vi!

En bild av Starfield 2 börjar klarna. Ett äventyr med ena benet i rymden och det andra i något mer jordnära. Världar (inte särskilt många) byggda för hand där resan från fast mark till det stora okända sker framför våra ögon snarare än i laddskärmar. En galax befolkad av kött och blod snarare än Bethesda-npc:er. Visst finns det hopp om ett Starfield 2.

Även om det inte behöver heta just Starfield 2. "Rymdrollspel 2.0" känns ännu bättre.