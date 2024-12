Tittut!

1930-talet ringde – dubbelt upp. I helgen blir det både Mafia och Indiana Jones (och uppladdning inför Indiana Jones). Spänn fast fedorahatten, det här blir en fartfylld spelhelg. Också Path of Exile 2 är färskt, och ständigt aktuellt är förstås att kapa vänskapsband (snarare än hundradelar) i Mario Kart.

Vad spelar du i helgen?

Mike Stranéus

Mafia: Definitive Edition. Ska plåga mig genom racing-uppdraget igen. Kanske tålamodet är bättre nu än för 20 år sedan.

Tomas Helenius

I say whip it! Whip it good! Japp – Indiana Jones och den stora cirkeln.

Mikael Berg

Äntligen är det dags att ge sig av till semesterparadiset Wraeclast igen när Path of Exile 2 släpps i early access till helgen. Förhandstitt dyker upp framöver!

Joel Olsson Svanfeldt

Lördag och söndag har jag bokat in mig på att spöa vänner i Mario Kart & Mario Party, och fiender i Baldur’s Gate 3. Kommer vi fortfarande vara vänner på måndag? Jag håller tummarna för det.

Joakim Kilman

Har glömt spela klart ett av årets charmigaste spel – Thank Goodness You're Here – så jag tänkte se om jag kan åtgärda det. Jag väger upp det glada äventyret med att se gammal skitig exploitationfilm på bio i helgen.

Jonas Vågström

Jag kommer dyka med huvudet först ner i Marvel Rivals! Spelvärldens senaste hero shooter där Stan Lees digra galleri av superhjältar blandas med upplägget från Overwatch – recension kommer!

Fredrik Eriksson

En av mina Phasmophobia-kompisar åker bort så jag måste spela något... annat? Antingen gör jag det (osannolikt) eller så går jag runt i cirklar hela helgen (sannolikt).

Johan Olander

Startat ännu en farm i Farming Simulator 25. Här ska plockas bomull.