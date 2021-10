Längtar efter att få spela Nintendo 64 spel med en Nintendo 64 handkontroll.

De som känner till vad som jag ofta har skrivit om vet att det brukar vara Nintendo och en av deras konsoler som jag brukar nämna lite då och då är Nintendo 64.

Nintendo 64 är en konsol som jag som barn tyckte var väldigt häftig eftersom spelen var i 3D istället för klassisk 2D som jag bara hade spelat tidigare som tv-spel.

När jag väl fick en Nintendo 64 så blev det mycket Goldeneye, Mission Impossible, Diddy Kong Racing och Super Mario 64. Senare så blev det även Majora’s Mask och Ocarina of Time som jag tyckte var väldigt bra.

Det som jag saknade väldigt mycket när jag köpte och spelade Nintendo 64 spel via Virtual Console var Nintendo 64 handkontrollen eftersom jag tycker att c knapparna ofta passar bättre som just knappar och inte som en styrspak.

Så när NES Classic Mini och SNES Classic Mini kom så började jag hoppas på att även Nintendo 64 tillslut skulle komma som mini konsol så att jag äntligen skulle få spela Nintendo 64 spel med den klassiska handkontrollen igen istället för att behöva ta fram min vanliga original Nintendo 64.

När det senare i år kom fram att Nintendo’s VD uttalade sig om att de har planer på att göra fler mini konsoler så kändes det som att vi troligtvis kan få en Nintendo 64 nästa år men samtidigt vet man ju inte, det kan ju lika gärna bli exempelvis nya NES och SNES konsoler med andra spel på än sist.

Så nu när Nintendo 64 har utannonserats till Nintendo Switch Online så började jag känna ”Ska jag köpa den trådlösa Nintendo 64 handkontrollen från Nintendo eller ska jag vänta och se om det kommer en Nintendo 64 nästa år?”

Så igår bestämde jag mig för att jag kommer köpa en trådlös Nintendo 64 handkontroll till min Nintendo Switch och om det även kommer en Nintendo 64 Classic Mini tillslut så kommer jag även köpa den. Har jag tur kanske Nintendo även skulle lägga till så att man kan spela med trådlösa handkontroller på nästa mini konsol så att Nintendo Switch Online handkontrollen kan användas till mer än bara dessa online spel.

Vi får se hur det kommer bli, men det kommer bli kul oavsett att kunna spela Nintendo 64 spel som på en vanlig Nintendo 64 igen.