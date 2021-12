Ska köpa en Xbox Series S till frugan. Men hur funkar det här med att dela Game pass osv?

Har googlat runt och försökt läsa, men vet inte om jag blir klokare...

Jag har en XBX med Ultimate gamepass. Den kakan vill jag ju att hon ska ta del av, vilket hon kan om jag uppfattat det rätt när jag läst?

1. Hon kan väl skapa en egen Xbox profil och ändå spela på sin box med mitt gamepass?

2. Måste hon ha Xbox Gold för att det ska funka?

3. Om hon sitter och spelar t ex AC Valhalla via mitt gamepass, på sin konsol. Kan jag spela det samtidigt på min konsol?

4. Ett av spelen jag tänker att vi verkligen kommer spela är It Takes Two. Fattar det som att jag köper det och sen så bjuds hon in via free version?

Tror det är dom frågorna jag har. Hittat ungefärliga svar på några av dom, men rätt invecklade på Engelska. Hoppas någon här har koll så man kan få tydliga svar. Tack!