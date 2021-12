Hur hitta folk att spela med?

Skrivet av totte1015: Känns som det är väldigt svårt att hitta nytt trevligt folk att spela med nuförtiden? Jag har endast en polare kvar vi sitter nästan varje kväll och tjurar över att vi inte har några att spela med. Vi spelar aldrig dom mainstream spelen direkt utan mindre spel såsom SnowRunner, Human Fall Flat, Phasmophobia, Sea of Thieves och massa andra småspel Hur gör man för att hitta fler?? Gå till inlägget

Brukar srkiva i Fz discorden ibland. Alla trevliga och skön stämning! Try it out