Jag har ett Playstation 5 - men spelar bara FIFA. HJälp mig!

Last of Us 1 + dlc - Enligt mig det bästa story-drivna spel som har gjorts. Iofs ryktas en remake vara på gång så du kanske vill vänta in den.

Until Dawn - Här är det bara att luta sig tillbaka och njuta av en grym story och cool setting, speciellt såhär i vintertid. Iofs inte direkt fokus på gameplay.

Days Gone - Tydligen buggigt när det släpptes och inte tillräckligt PK, därför fick det lägre betyg än vad det förtjänar tycker jag. Bra story och underbara strategiska strider mot horder av zombies (introducerades kanske något sent i storyn)

Kena - Bridge of spirits - Från i år, ett lite kortare äventyr på knappt 10 timmar, snyggt och med grymma boss-fighter. En del på souls-nivå i svårighetsgrad.

Days Gone, Until Dawn och Last of us 1 har du gratis i konsollen via playstation collection (om du betalar för ps plus).