Uppföljaren du hoppas på?

Snake Plissken: E väl inte Microsoft som äger Sekiro?!

Joe Swallows: Nej. Det tror jag inte.

Dom köpte ju Activision. Och det var dom som gav ut det.

Det betyder kanske iof inte att dom äger det. 😊

Nej det verkar som From äger Sekiro 😊

Xbox didn't end up becoming the new property holder of Sekiro by proxy of today's new deal. Instead, the future of the property remains entirely in the hands of FromSoftware, which is probably a good thing overall.