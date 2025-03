Playstation portal är underbar men kunde varit bättre

Skrivet av dix_xib: Bor i en villa. Funkar inte oavsett vilken accesspunkt jag rör mig mellan (meshnätverk). Att tillägga är då att jag kan streama 4K-HDR med samma router och spela Tarkov osv utan lagg. Så jag vet inte vad det kan vara. Orkar inte byta ut hela villans nätverk för att en enda enhet inte funkar. Gå till inlägget

Har du kopplat din PS5 med nätverkskabel till meshrouter/nod? Så då till att binda din Portal till just den routern/noden för maximal prestanda. Vet inte vad du kör för typ av meshnätverk, men det brukar kunna göras via webbgränsnittet eller en tillhörande app. Kan heta exempelvis ”Bind to AP” som på bilden nedan.

Du kan även testa olika kanaler, som nämnts. Se även över dina RSSI-värden (Received Signal Strength Indicator) i 5Hhz-2 backhaulen bandet (om du inte kör trådad backhaul mellan noder, ännu bättre!) och för din Portal.

Du kan även testa att koppla din portal till det separata 5Ghz-2-bandet om du har ett system som tillåter det. Då finns det ingen konkurrens på det bandet då allt annat är kopplat till det primära 5Ghz-bandet (eller 2.4Ghz), då det bandet ju primärt egentligen är till backhaul-kommunikation.

Edit: hittade denna där en person ger tips och har ”totally rock solid” Portal via på sitt mesh.

https://www.reddit.com/r/PlaystationPortal/s/XUkHAre4Di