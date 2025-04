Amazon Prime Gaming - "gratisspel"

Funderade, men tyckte inte det här passade in någonstans. Det är ju inte rea för det är gratis, samtidigt är det ju inte gratis eftersom det krävs en prenumeration på Amazon Prime.

Har kollat till Amazon Gaming lite då och då och sällan hittat något vettigt, men just nu så fanns det en hel del bra grejer så tänkte att det kan vara bra att ha en tråd så vi kan hjälpas och att tipsa om spel som dyker upp. Kanske är det här någon speciell drive med spel liknande höstreor som Steam har haft, GOG har just nu och vad jag antar är Epics kommande höstrea.

Spelen är främst nycklar till GOG/Epic, samt även till Amazon Games/Microsoft Store och något liknande men personligen så struntar jag i alla spel som inte är nycklar till GOG eller Epic.

Urval som finns att hämta gratis just nu:

Crime Boss Rockay City

Mafia 2 Definite edition

Deus Ex Human Revolution - Directors cut

Syberia: The World Before

BioShock 2 Remastered

BioShock Infinite

Legacy of Kain: Defiance

Talos Principle Gold edition

Saints Row the third remaster

Wolfenstein The Old Blood (Microsoft Store/Xbox)

https://gaming.amazon.com/home