Beta Decay
Jag vet inte ens hur jag ska börja beskriva spelet - jag vet bara att det är mitt #1 efterlängtade spel just nu. Deras hemsida summerar det rätt bra dock:
Vad tror ni - kan det leverera vad det utlovar?
Vet inget om spelet och får inte ut hemskt mycket av klippen annat än att jag verkligen avskyr grafiken. Den må föra tankarna tillbaka till PS1 tiden men inte på ett bra sätt.
Det kortfattade jag läst verkar få det att likna ett X4 fast på marken istället för rymden. Vet inte hur pass det stämmer.
Det åker på wishlisten bara för att det måste finnas något här som övervägen den vidriga grafiken så jag antar de lyckades baita mig till intresse!
"AT LAST, SIR TERRY, WE MUST WALK TOGETHER."
Vet inget om spelet och får inte ut hemskt mycket av klippen annat än att jag verkligen avskyr grafiken. Den må föra tankarna tillbaka till PS1 tiden men inte på ett bra sätt.
Det kortfattade jag läst verkar få det att likna ett X4 fast på marken istället för rymden. Vet inte hur pass det stämmer.
Det åker på wishlisten bara för att det måste finnas något här som övervägen den vidriga grafiken så jag antar de lyckades baita mig till intresse!
Haha, roligt hur olika det kan vara ändå! Grafiken var faktiskt det första som fångade mitt intresse