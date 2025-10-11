Spel som är så bra att jag inte vill spela dem igen

Rubriken kan verka tossig, men låt mig förklara.

Alla har vi våra favoriter, våra heliga kor. Det kan vara spel som har tagit andan ur oss, format hela våra liv som gamers eller blivit den där måttstocken mot vilken vi mäter alla spel efteråt. Jag har några sådana och jag är säker på att du har det också. Vissa kan jag spela om hur många gånger som helst. Andra blir i stället så speciella att jag inte vill spela sönder dem. Jag vill bevara minnet från den allra första genomspelningen. Och inte minst: känslan. Det handlar om storydrivna äventyrs- eller skräckspel. Spel som har berört på djupet.

Ibland, som i fallet Silent Hill 2, orkar jag inte uppleva ångesten igen. Inte förrän remaken kom och jag förstås bara var tvungen. Det var en resa att minnas. Igen.

Av denna anledning har jag undvikit att röra Silent Hill 2, The Last of Us eller Shenmue II särskilt mycket sedan jag förälskade mig i dem. Dessa tre spel är en helhetsupplevelse för mig. En magisk sådan.

Är jag helt ute och cyklar eller känner ni igen er på något plan?