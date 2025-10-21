Finnigan Fox - en historia om att ha en räv bakom örat

Finnigan Fox är förmodligen ett spel du aldrig hört talas om, och har du det är du en av få där ute som följt haveriet som kallades Intellivision Amico genom att kolla på obskyra YouTubekanaler. Som jag.

Amico var konsolen som aldrig lanserades. Efter en Kickstarter, löften, rena lögner och skumraskaffärer (bäst sammanfattat i denna långa och väldigt underhållande video) somnade projektet in. Amico hade aldrig blivit en succé även om den slutligen hamnat på hyllorna i butik. Men det var en konceptidé som såg ganska rolig ut, en udda fågel. Sådana gillar vi.

Det siktades mot en enklare spelupplevelse för familjen samlad i soffan. Det utlovades spel utan lootboxar. Alla spel skulle vara exklusiva, sades det också. Inte helt fel. Sedan blev det pannkaka av alltsammans, och orsakerna till det har jag skrivit om tidigare här.

Finnigan Fox, som skulle ha släppts 2020 samtidigt som Amico, är en nyversion av Fox’N Forests från 2018 och var ett av få utannonserade spel som faktiskt såg åtminstone en aning intressant ut. Och ja, det är officiellt släppt till Amico eftersom Intellivision beslöt att försläppa åtta fysiska spel trots att konsolen inte ens lanserats. Men eftersom spelen ligger på ett RFID-kort och måste laddas ned och själva konsolen aldrig lanserades, går det inte att spela.

Tur då att Finnigan Fox hittade till andra format. Det finns nämligen till Switch. Vågar man testa? Klart man gör!

Den stora gimmicken är förmågan att ändra årstider.

Finnigan Fox är alltså Fox’N Forests en gång till fast med en annan grafisk stil. Spelen verkar mer eller mindre identiska sett till innehåll. Och även om så inte vore fallet finns ingenting här som du inte redan har sett i dussintals andra plattformsspel de senaste decennierna. Verkligen ingenting. Men samtidigt är det småputtrigt och svårt att tycka direkt illa om.

Finnigan rör sig smidigt, kan dubbelhoppa, dasha och använda sin pilbåge för att besegra fiender. Det dräller av mynt längs banorna, varje fiende lämnar några efter sig och eftersom fienderna ofta respawnar kan man meja ned ett större antal på samma ställe om man vill. För dessa mynt kan Finnigan köpa uppgraderingar.

Som belöning för en avklarad värld får Finnigan tillgång till färgade pilar. Detta betyder mer kraftfulla vapen, och efter ett tag känns arsenalen nästan orättvist tung. Det öppnar också upp nya vägar. Genom att skjuta gröna pilar på gröna piltavlor och motsvarande dyker nya plattformar upp. Tyvärr innebär detta att du förväntas återbesöka gamla banor när du väl ha låst upp pilarna, givetvis ett sätt att förlänga spelets annars korta speltid.

Det som gör att Finnigan Fox särskiljer sig en aning från andra plattformare där ute är förmågan att ändra årstid. Finnigan höjer sin pilbåge mot skyn i en välbekant gest. Någon He-Man blir han aldrig, men omgivningen förändras. Vintern fryser vattnet till is så att Finnigan kan passera, hösten bidrar med fallande löv som räven kan hoppa på och så vidare. Musiken varierar från OK till riktigt trallvänlig, men ljudeffekterna skär ibland i öronen och känns obalanserade.

Nu har jag alltså spelat detta till Switch. Ursprungligen var Finnigan Fox tänkt att vara ett lanseringsspel till Amico och spelas på dess udda skärmkontroll. Det vete tusan om det hade varit en särskilt angenäm upplevelse. Med en Pro Controller i händerna går det däremot utmärkt, och jag har inget att klaga på vad kontrollen anbelangar.

Så här ser spelet ut på Amico.

Efter fyra världar ("årstider") á två till tre banor och en boss är det slut. De vill förstås att du ska springa igenom banorna fler gånger för att jaga gömda passager, men jag kände mig aldrig lockad till det.

Frågan som jag förstår att alla ligger vakna på natten över är naturligtvis om de ska spela detta eller om de lika gärna kan nöja dig med Fox’N Forests med rar pixelgrafik för en lägre summa. Vi kan säga så här: Är det ett utmanande plattformsspel med klassisk 16-bitsgrafik ni är ute efter skulle jag hellre rekommendera det utmärkta Kaze and the Wild Masks. Är det något avslappnande och mindre utmanande ni söker finns det mysiga Hoa.

Men. Är du nyfiken av andra skäl eller vill kunna skryta inför släkten att du minsann spelat ett Amico-spel så är Finnigan Fox ett kort och någorlunda acceptabelt tidsfördriv.

Finnigan Fox 2 Tveksamt + Mysigt och harmlöst + Kontrollen fungerar utmärkt + Hygglig fiendevariation - Ingenting är unikt - Grafikstilen doftar billigt flashspel - Väldigt kort - Saknar utmaning Det här betyder betygen på FZ

Spelat på: Switch

Finns även till: Switch 2, Amico (typ)