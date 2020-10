Efterskalven av Microsofts köp av Zenimax för 7,5 miljarder dollar är redan kännbara. Doom Eternal hittade snabbt till Xbox Game Pass (men inte till pc – än). I framtiden kommer alla titlar från de olika studiorna släppas dag ett via Game Pass. Hit kan vi nog räkna de här samlingarna.

ESRB har nämligen klassificerat både Dishonored & Prey: The Arkane Collection och Wolfenstein: Alt History Collection till Xbox Series X och S. Fyra spel ingår i vardera samling. I den senare nämnda får vi Wolfenstein: The New Order, The Old Blood, The New Colossus och Youngblood. I den andra ingår Prey, Dishonored, tvåan samt Dishonored: Death of the Outsider.

De här samlingarna finns redan till Xbox One och Playstation 4, och det återstår att se hur – eller om – de åtta titlarna uppdateras till nästa generations Xbox. PS5 nämns föga förvånande inte.