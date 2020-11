En Playstation 5-anpassad uppdatering av The Last of Us Part 2 kan vara på gång. I butikskedjan Best Buys listning av PS4-versionen av spelet ska texten "Includes next-gen upgrade" ha skymtats, uppger VG247.com.

Officiellt har det inte sagts något om en next-gen-uppdatering, så i nuläget är uppgiften inte mer än spekulation.

Om du äger The Last of Us Part 2 och en PS5:a går det utmärkt att spela det på den nya konsolen, precis som nästan alla PS4-spel. Om det får en PS5-uppfräschning kommer vi givetvis berätta om det.