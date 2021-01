När Fumito Ueda lämnade Sony skapade han studion Gendesign, som sedermera gav oss hyllade The Last Guardian. Mannen som tidigare legat bakom både Ico och Shadow of the Colossus lyckades även knipa ett utgivningskontrakt med Epic Games, och 2018 fick vi se en bild från något som skulle kunna vara deras nästa projekt.

Nu kommer ännu en teaser, i form av en nyårshälsning med Uedas spel inklippta i siffrorna 20201. Men en av bilderna är ny, och föreställer en pojke som känner på en stenbumling. Eller är det ännu ett stort monster? Ingen vet, men vi hoppas såjlart att scenen är hämtad ur den kommande titteln. Spekulationera kan börja.